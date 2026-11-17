BURSA’nın Gemlik Körfezi’nde su altı dalışlarında müsilaj (deniz salyası) yeniden görüntülendi. Narlı ile Kapaklı bölgeleri arasında gerçekleştirilen dalışlarda, suyun 8 ila 30 metre derinliklerinde müsilaj oluşumları kaydedildi.

Marmara Denizi’nde 2021 yılında büyük çapta ortaya çıkan ve deniz ekosistemini olumsuz etkileyen müsilaj, Gemlik Körfezi’nde su altında yeniden tespit edildi. Körfezdeki Narlı ve Kapaklı mahalleleri açıklarında gerçekleştirilen su altı dalışlarında, deniz yüzeyinden 8 metre derinlikten başlayarak 30 metreye kadar inen tabakalarda yoğun müsilaj oluşumlarının bulunduğu belirlendi. Su altı kameralarıyla kayıt altına alınan görüntülerde, müsilaj tabakalarının deniz dibindeki canlı yaşamını ve resifleri kaplamaya başladığı görüldü. Denize ağ atamadıklarını belirten Karacaali Mahallesi Su Ürünleri Kooparetif Başkanı İbrahim Cezayir, “Şu an müsilaj başladı. Tekneler denize çıkamıyor. Denize ağ attığımız zaman avı kaldıramıyorsun. 20-30 seneden beri bu işi yapıyorum. İki senede bir oluyor bu müsilaj. Şu an çok etkili. Denize ağ atamıyoruz. Benim iki tane teknem var. Şu an teknelerim burada. İkisi de bağlı. Denize çıkamıyoruz” dedi.

REKLAM

‘8 METREDEN İTİBAREN BAŞLAYAN BİR MÜSİLAJ OLUŞUMU VAR’

Müsilajın 30 metreye kadar indiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, “Gemlik Körfezi'nde 13 Kasım itibarıyla birlikte dipte yeniden bir müsilaj oluşumunun olduğunu dalgıçların görüntülerine yansımasıyla birlikte tekrardan görmüş olduk. Müsilaj dediğimiz şey aslında fitoplanktonların deniz ortamında aşırı miktarda çoğalmasıyla ortaya bıraktıkları salya, böyle sümüksü, jelimsi bir tabaka. Fitoplanktonlar dediğimiz mikroskobik olarak algler, yani gözle göremediğimiz tek hücreli canlılar ve bu canlılar özellikle sonbahar aylarında denizin dibinde aşırı miktarda çoğalıyorlar. Kış boyunca bu çoğalmalar devam ediyor ve bahar aylarında da yüzeye çıktığında da daha görünür oluyor ve biz aslında o dönemlerde müsilaj oluştuğunu farz ediyoruz. Aslında sonbahar aylarında başlayan bir süreç ve en son gelen görüntülere baktığımızda 8 metreden itibaren başlayan bir müsilaj oluşumu var ve 30 metreye kadar indiği görüntülenmiş ve 10 metreden sonra oldukça da yoğun bir oluşum söz konusu” diye konuştu.

REKLAM

‘DİKEY KARIŞIMIN SINIRLI OLMASI KİRLİLİĞİN DE DAĞILMAMASI ANLAMINA GELİYOR’

Marmara’nın kapalı deniz yapısının müsilaja açık hale gelmesine neden olduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Efsun Dindar, “Aslında Marmara Denizi'nin yapısına baktığımız zaman kapalı bir deniz. Üst tarafta Karadeniz suyu daha az tuzlu ve Akdeniz suyu daha altta ve tuzluluk ve sıcaklık farkından dolayı dikey karışımın sınırlı olduğu bir deniz. Dolayısıyla dikey karışımın sınırlı olması demek kirliliğin de dağılmaması anlamına geliyor. İklim değişikliğinin etkileriyle de birlikte yüzey sıcaklıklarının artması, hakim rüzgar yönlerinin değişmesi, yüzeydeki durgunluk ve maalesef özellikle evsel nitelikli atık suların tam olarak arıtılmaması, sanayi ve tarımdan da kaynaklanan azot gibi, fosfor gibi fitoplanktonların sevdiği besin yüklerinin artmasıyla birlikte maalesef müsilaj süreci tetikleniyor ve bu da hem deniz canlılarının yüzeyini kaplıyor; işte sünger gibi, mercanlar gibi, balık yumurtaları gibi. Dolayısıyla bu canlıların ölümüne ve dibe çökmesine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.