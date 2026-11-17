Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘700 Yılın Değerleri Karakalem Portre Sergisi', şehrin tarihinde ve kültür hayatında iz bırakan 47 ismin karakalem portresini vatandaşlarla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktaracak anlamlı bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen ‘700 Yılın Değerleri Karakalem Portre Sergisi', farklı dönemlerde yaşamış ve yolları Bursa'yla kesişmiş 47 ismi bir araya getirdi.

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Bursa'nın belleğinde iz bırakan 47 isim

Selin Yıldız ve Şah Yusuf Toprak tarafından hazırlanan karakalem portrelerin yer aldığı sergide, padişahlardan devlet adamlarına, sanatçılardan edebiyatçılara, düşünürlerden koleksiyonerlere kadar Bursa'nın tarihine ve kültür hayatına katkı sunan birçok isim yer alıyor. Osman Gazi'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Sabiha Gökçen'den Zeki Müren'e, Deli Ayten'den Şefik Bursalı'ya uzanan geniş bir seçkinin sunulduğu sergi, farklı dönemlerde yaşamış isimleri Bursa'yla kurdukları bağlar üzerinden sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergide yer alan isimlerden Büyükşehir'e teşekkür

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İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Mustafa Kara da kendi portresinin sergide olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek eserlerin çizerlerine ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kara, 700. yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan serginin Bursa'nın hafızasına ışık tuttuğunu söyledi.

Eserler arasında kendi portresi de bulunan isimlerden Bursalı karagöz ustası ve tasfir yapımcısı Şinasi Çelikkol, sergide yer alan birçok isimle tanışıklığı olduğunu ve birlikte kültürel üretimler yaptıklarını söyledi. Kendi portresini de çok beğendiğini belirten Çelikkol, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Sergi, 28 Kasım 2026 tarihine kadar Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.