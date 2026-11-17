Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.

Enes A. idaresindeki 16 Z 0088 plakalı otomobil, 11 Eylül Bulvarı'ndaki kavşakta Soner Çınar yönetimindeki 16 BVT 188 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soner Çınar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Enes A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye çarptığı anlar yer aldı.