Nilüfer Belediyesi, kullanılmayan tekstil ürünlerini toplumsal faydaya dönüştüren "Giymiyorsanız Giydirin!" projesiyle Endonezya'dan ödülle döndü. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kent Ödülleri'nde "Katılımcıların Tercihi Ödülü"nü kazanan Nilüfer Belediyesi, Türkiye'den ödül alan tek belediye oldu.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da gerçekleştirilen 5. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kent Ödülleri (5th SDG City Awards), yerel yönetimlerin çevre ve toplum yararına geliştirdiği çalışmaları bir araya getirdi. Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UN ESCAP), Seul Büyükşehir Belediyesi ve CityNeyt iş birliğiyle kurulan Urban SDG Knowledge Platform'un düzenlediği ödül programına dünya genelinden 100 başvuru yapıldı.

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Kentler arası deneyim paylaşımını ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan organizasyonda Nilüfer Belediyesi, uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucunda "Giymiyorsanız Giydirin!" Döngüsel Dayanışma ile yedi finalist arasına girdi. Jakarta'daki buluşmadan uluslararası katılımcılara sunulan proje, jüri planlaması ve katılımcıların oylarıyla "Katılımcıların Tercihi Ödülü"nün (Audience Choice Award) sahibi oldu.

Dayanışmanın sahibi nilüferliler

Jakarta'dan gelen ödül, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e takdim edildi. Sonucu değerlendiren Başkan Şadi Özdemir, başarının temelinde ilçe sakinlerinin duyarlılığının yattığını belirtti. Başkan Şadi Özdemir, "Bu ödülün gerçek sahibi, toplama noktalarına ürünleri bırakarak dayanışmaya katılan Nilüferlilerdir. Biz yerel yönetim olarak atığı kaynağında dönüştüren ve buradan doğan ekonomik değeri yine halkın sosyal ihtiyaçları için kullanan bir sistem kurduk. Doğayı korurken paylaşma kültürünü canlı tutan bu çalışmanın farklı ülkelerdeki kentlerde karşılık bulması çok değerli. Çevreye duyarlı ve dayanışmayı büyüten uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Atıktan sosyal hizmete

Kıyafet yardımı olarak başlayan ve zamanla kapsamlı bir döngüsel ekonomi modeline dönüşen "Giymiyorsanız Giydirin!" projesi, tekstil atıklarını yeniden ekonomiye ve topluma kazandırıyor. Nilüfer'in 64 mahallesine yayılan 500 toplama noktasından alınan ürünler, belediye atölyelerinde ayrıştırılıyor. Kullanılabilir durumdaki kıyafetler temizlendikten sonra dayanışma mağazaları ve Görükle Kampüs şubesi üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yeniden kullanılamayacak durumdaki tekstil ürünleri ise özel sektör iş birliğiyle endüstriyel geri dönüşüme gönderiliyor. Bu süreçten elde edilen gelir, belediyenin sağlık ve sosyal hizmet yatırımlarına kaynak olarak aktarılıyor.