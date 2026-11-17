Turgutalpköy kırsal mahallesinde meydana gelen ve 5 evin zarar gördüğü yangının ardından bölgeyi ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiyeden de bilgi alındı.

Pazar akşamı Turgutalpköy kırsal mahallesinde meydana gelen yangının ardından, bölgedeki hasarı yerinde görmek ve vatandaşların durumunu değerlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirildi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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Yangın bölgesinde gerçekleştirilen incelemelerde heyete itfaiye yetkilileri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri eşlik etti. Yangının çıkış süreci, müdahale çalışmaları ve yaşanan hasara ilişkin yetkililerden ve mahalle sakinlerinden bilgi alındı. Yangından etkilenen evleri yerinde inceleyen heyet, vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Taban çalışmalara destek verenlere teşekkür etti

Ziyaret sırasında yangın sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban en büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğunu ifade etti. Başkan Taban, yangın sırasında destek veren Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve destek gönderen diğer ilçe ekiplerine, Orman İşletme Ekiplerine ve emek veren herkese teşekkür etti.