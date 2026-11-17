Osmangazi Belediyesini başarıyla temsil eden dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, 2026 sezonunda Avrupa ve Türkiye’de katıldığı şampiyonalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. Zorlu parkurlarda sergilediği performansla motor sporlarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan Keskin, Osmangazi’ye yeniden büyük gurur yaşattı.

Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında İtalya’da düzenlenen Rally Di Roma Capitale ile Çekya’da gerçekleştirilen Czech Barum Rally Zln yarışlarında RC5 kategorisinde birincilik elde eden Kübra Denizci Keskin, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Avrupa’daki üstün performansını Türkiye Ralli Şampiyonası’na da taşıyan Keskin, sezon boyunca sergilediği istikrarlı mücadeleyle dikkatleri üzerine topladı.

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Türkiye Ralli Şampiyonası’nın son ayağı olan İstanbul Rallisi’nde kategorisinde ve kadın pilotlar klasmanında üçüncülük elde eden Kübra Denizci Keskin, 2026 sezonunu RC5 ikinciliği ve kadın pilotlar ikinciliği ile tamamladı. Böylece 2026 yarış takvimini geride bırakan Keskin, azmi, kararlılığı ve mücadeleci ruhuyla motor sporlarında ilham veren isimlerden biri olmayı sürdürdü.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kübra Denizci Keskin’i elde ettiği derecelerden dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.