Trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için denetim ve kontrolleri aralıksız sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), direksiyon başına geçip uzun yola çıkan sürücüleri kamyon arkası yazılara taş çıkartan özlü sloganlarla uyarıyor. Öfkeli sürücüler için 'Hoşgörülü ol, kazasız olsun yol', cezalara tepki gösterenler için, 'Önemli olan ceza değil candır' sloganını kullanan EGM, 'Hızını azalt, ömrünü uzat; yavaş git hız yapma; ecel kavşağına sapma ve hırsız malımızı, hız canımızı alır' özlü sözüyle hız tutkunu sürücülere kulağa küpe niteliğinde tavsiyelerde bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kurallarıyla ilgili geçmiş yıllardaki yarışmalarda belirlenen 250 sloganı kamuoyu ile paylaştı. Kamyon arkası yazılara 'pes' dedirten sloganları tek tek sıralayan Trafik Başkanlığı, yorgun halde araç kullananlara hitaben, 'Yorgun çıkma yola, dinlen ver bir mola; uykunu yolda alma, insanların kâbusu olma' ikazında bulunuyor. Motosiklet sürücülerini de çeşitli ihlaller sebebiyle uyaran Trafik Başkanlığı, 'Kafan varsa, kask kullanırsın. Umut ekmeğin, kask yoldaşın olsun. Kazalar, çiğnenmiş kuralların intikamıdır. Kaza geliyorum der, kulak verin yeter. Trafik dikkat ister, azami gayret göster. Kaskınız kaskonuzdur' sloganlarını kullanıyor.

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Cep telefonu kullanan sürücüleri de ikaz eden Başkanlık, şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Direksiyon başındayız, kapsama alanı dışındayız. Yoluna gözkulak ol. Araçta cep telefonu kullanma! Uykunu yolda alma, insanların kâbusu olma! Kurallar sizi korkutmak için değil korumak içindir. Trafik kurallarını yabana, yaşamı riske atma! Trafik kazaları asla kazayla olmaz. Arabana güvenip hızınla övünme, hatalı sollayıp sonradan dövünme."

Hız tutkunlarını da unutmayan Trafik Başkanlığı, 'Hızını azalt, ömrünü uzat', 'Yavaş git hız yapma, ecel kavşağına sapma', 'Hırsız malımızı, hız canımızı alır', 'Ne hızlı ne yavaş, her an dikkat vatandaş', 'Hız hiçbir şey, yaşam her şey', 'Aşırı hıza dikkat, kaybolan şey hayat', 'İlkesi hız olanın, ömrü az olur', 'Aşırı hıza ret, yaşama evet', 'Hızınızla değil, dikkatinizle fark edilin', 'Şaşırıyorum birbiriyle yarış edene, madalyamı veriyorlar hızlı gidene', 'Hız yapacağınız son hatanız olabilir', 'Hızınla değil, dikkatinle övün', 'Geç kaldı desinler, geçmiş olsun demesinler', 'Birincide yersin ceza, ikincide yaparsın kaza, üçüncüde hayata elveda', 'Geliştirilmiş yollar, hız parkurları değildir' uyarılarıyla dikkat çekiyor.

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Emniyet kemeri alışkanlığına dair de slogan üretmede geri durmayan Başkanlık, kemerin hayata bağlayıcı rolüne vurgu yapıyor. İşte o özlü sözler:

'Emniyet kemerini bağla, hayat güvencesini sağla', 'Emniyet kemeri deyip geçme, ölümünü kendi elinle seçme', 'Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır', 'Emniyet kemeri yaşamla ölüm arasındaki bağdır', 'Emniyet kemeri tekerlekli sandalyeler kadar bağlayıcı değildir', 'Emniyet kemeri bizleri koruyan ücretsiz sigortadır', 'Ölmek ya da yaşamak, seç birinden birini, hiç düşünmeden tak emniyet kemerini', 'İki siyah bant, ne canlar kurtarır dene bak', 'Binayı ayakta tutan sağlam temeli, sürücüyü hayatta tutan emniyet kemeri', 'Adı üstünde emniyet kemeri, bunu anlamayan zihniyete ne demeli', 'Emniyet kemeri değil ki paralı, takmayan ya ölü ya da yaralı', 'Takmazsan emniyet kemerini, hayatınla ödersin bedelini', 'Emniyet kemeri ile dostsun, ölüm listesinde yoksun.'