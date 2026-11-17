Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meslek komiteleri, sektörlerdeki küresel gelişmelerin yerinde takip edilmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlediği fuar organizasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda inşaat, lojistik ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren BTSO üyeleri, İstanbul'da düzenlenen üç önemli uluslararası fuarı ziyaret etti.

Üyelerinin rekabet gücünü artırmayı ve sektörlerdeki en son teknolojik yenilikleri Bursa iş dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen BTSO, meslek komitelerinin öncülüğünde gerçekleştirdiği organizasyonlarla sektör temsilcilerini ulusal ve uluslararası pazarların önemli aktörleriyle bir araya getiriyor.

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UNICERA İstanbul ziyareti

İnşaat malzemeleri ve yapı elemanları sektöründe faaliyet gösteren BTSO üyeleri, 22. Meslek Komitesi organizasyonuyla Türk seramik sektörünün önemli buluşmalarından biri olan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 37'ncisi düzenlenen UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda stant açan Bursalı firmalarla bir araya gelen komite üyeleri; seramik kaplama malzemelerinden banyo ve mutfak ürünlerine, yapı kimyasallarından ileri üretim teknolojilerine kadar sektördeki yenilikleri ve son gelişmeleri yakından inceledi. Ziyarette BTSO Meclis Üyesi Mehmet Erdoğan, 22. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Zeki Garaçoğlu, Komite Başkan Yardımcısı Sinan Taştan ve Komite Üyesi Harun Coşkun yer aldı.

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Lojistik temsilcileri logitrans Fuarı'nda buluştu

Lojistik sektörü temsilcileri, BTSO 44. Meslek Komitesi organizasyonuyla 19. Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı'nı ziyaret etti. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, BTSO 44. Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Cenker Ural ve Tuncay Topçu, Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Boztekin ve komite üyeleri katıldı. Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan fuarda BTSO heyeti, sektörün ulusal ve uluslararası temsilcileriyle bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi ve sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etti.

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Kimya sektöründen CleanEurasia 2026 çıkarması

Bursa kimya sektörü temsilcileri ise BTSO 7. Meslek Komitesi tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan CleanEurasia 2026 Uluslararası Temizlik ve Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti. BTSO üyeleri, profesyonel temizlik ve hijyen sektöründeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve sektöre yönelik yeni ürün ve çözümleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyarette BTSO Meclis Üyesi Tufan Yazgan, 7. Meslek Komitesi Başkanı Murat Öztürk ve Komite Başkan Yardımcısı Sercan Ünal yer aldı. Ayrıca Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) organizasyonuyla düzenlenen 75. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF 2026'ya katılan BTSO 33. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Altuğ Gencer, ticaret ve sanayi odalarının ayakkabı ve deri sektörü meclis üyeleri ile dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen sektör buluşmasında BTSO'yu temsil etti.