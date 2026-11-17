Bursa'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kent genelinde üç ayrı operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli işlerde çalıştırılan 19 yabancı uyruklunun yasal kalış haklarının bulunmadığını ve kimliksiz olduklarını belirledi.
Düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
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