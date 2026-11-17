Kent genelinde üç ayrı operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli işlerde çalıştırılan 19 yabancı uyruklunun yasal kalış haklarının bulunmadığını ve kimliksiz olduklarını belirledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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