Okullarda ara tatil heyecanı yaşanırken derslerinden kopmak istemeyen gençler, çalışmalarını Osmangazi Belediyesi'nin kütüphanelerinde sürdürüyor. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi, ara tatil döneminde de gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bireysel ve grup çalışması yapmak isteyen öğrencilerin buluşma noktası oldu.

Okullarda eğitim öğretime verilen ara tatil, öğrencilere dinlenme ve sosyal aktivitelere zaman ayırma fırsatı sunarken, akademik hedeflerine odaklanan gençler ise bu dönemi derslerine ağırlık vererek değerlendiriyor. Tatil dönemini verimli geçirmek isteyen öğrenciler, ders çalışmak, konu tekrarı yapmak, sınavlara hazırlanmak ve arkadaşlarıyla birlikte çalışmalar yürütmek için kütüphanelerde bir araya geliyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi tarafından öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve ders çalışma alışkanlıklarını desteklemek amacıyla hizmete sunulan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi, ara tatil döneminde gençlerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

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Ders çalışmanın ana durağı oldu

Okulların tatile girmesine rağmen kütüphanelerdeki hareketlilik devam ederken, günün farklı saatlerinde kütüphanelere gelen öğrenciler, kendileri için hazırlanan çalışma alanlarında derslerine odaklanma imkanı buldu. Osmangazi'de öğrencilerin farklı çalışma ihtiyaçları düşünülerek oluşturulan alanlar da kütüphanelere olan ilgiyi artırdı. Bireysel çalışmak isteyen gençler sessiz ve sakin ortamlarda dikkatlerini derslerine verebilirken, birlikte çalışmayı tercih eden arkadaş grupları kendilerine uygun alanlarda ortak çalışmalarını sürdürebiliyor. Osmangazi Belediyesi kütüphanelerini tercih eden gençler, kendilerine sunulan çalışma ortamlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kütüphanelerin ferah, düzenli ve sakin yapısının derslerine daha kolay odaklanmalarına yardımcı olduğuna işaret eden gençler, çalışmaların eğitimlerine katkı sağladığını belirtti.