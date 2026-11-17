Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ceylin U. (18) yönetimindeki 16 CYN 90 plakalı otomobil, Yenişehir-Orhangazi kara yolu Burcun Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ceren U. (15), Yağız Efe A. (17) ve Hüseyin A. (23) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ceylin U, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Ceren U'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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