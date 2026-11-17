Tedavi altına alınan yaralılardan Ceren U'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ceylin U, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ceren U. (15), Yağız Efe A. (17) ve Hüseyin A. (23) yaralandı.

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