Olay, Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Ortaokul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedinin kamyonetin alt kısmında sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

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