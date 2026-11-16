Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, 2019 yılında alınan karar nedeniyle İnegöl'deki eski mobilya işletmelerinin ısınma sorunu yaşadığını belirterek, "Kentsel dönüşüm projesi uygulanana kadar istisna istiyoruz" dedi.

6 Eylül 2019 tarihli ve 90 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı kapsamında doğal gaz ana boru hattının ulaştığı bölgelerde konut ve iş yerlerinde katı ve sıvı yakıt kullanımının sonlandırılarak, temiz yakıtlara geçilmesi kararlaştırıldı. Karar doğrultusunda katı ve sıvı yakıtla ısınmaya yönelik getirilen kısıtlamalar, İnegöl'deki özellikle eski yapı hüviyetindeki mobilya işletmelerini zor durumda bırakıyor. İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Altuntepe, özellikle eski sanayi yapılarında doğal gaz dağıtım şirketlerinin bağlantı yapmaması nedeniyle yaşanan soruna dikkat çekerek, esnafın yalnızca odun yakabilmesine imkân tanıyacak bir düzenleme yapılmasını talep etti.

REKLAM

"Bu binaların birçoğu 6070 yıllık"

Sorunun temelinde eski sanayi yapılarının bulunduğunu belirten Altuntepe, bazı iş yerlerinin 40, 50, 60, hatta 70 yıllık binalarda faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Bu yapıların fiziki ve altyapı şartları nedeniyle doğal gaz dağıtım şirketlerinin bazı işletmelere bağlantı sağlayamadığını belirten Altuntepe, doğal gaz kullanamayan esnafın alternatif ısınma konusunda da sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Altuntepe, eski sanayi olarak bilinen Pazartesi Pazarı bölgesindeki sokaklar arası ve Osmanbey Caddesi çevresinde çok sayıda mobilya imalathanesinin bulunduğunu hatırlatarak, bu bölgelerdeki işletmelerin kış aylarında ısınma sorunu yaşadığını kaydetti. Konuyu yaklaşık iki ay önce de gündeme getirdiklerini belirten Altuntepe, çözüm beklentilerinin sürdüğünü ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sobaların kaldırılması yönünde uyarılar yapıldığını belirten Altuntepe, doğal gaz bağlantısı yaptıramayan işletmelerin bu uygulama karşısında zor durumda kaldığını söyledi. Altuntepe, bir yandan doğal gaz bağlantısı sağlanamayan eski iş yerlerinin bulunduğunu, diğer yandan mevcut ısınma yöntemlerine yönelik kısıtlamaların esnafı mağdur ettiğini dile getirdi.

REKLAM

"Kayseri'de, Ankara'da, İzmir'de serbest; İnegöl'de yasak"

Altuntepe, Kayseri, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki uygulamalara da dikkat çekerek, İnegöl'deki mobilya esnafının durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi. Farklı şehirlerdeki uygulamalarla İnegöl'deki uygulama arasındaki farklılıkların ele alınması gerektiğini belirten Altuntepe, esnafın ısınma ihtiyacını karşılayabilmesi için çözüm beklediklerini ifade etti.

Sünger, MDF, sunta, çöp ve benzeri atıkların yakılmasını istemediklerini ifade eden Altuntepe, yalnızca odun yakılmasına yönelik bir istisna getirilmesini istediklerini, taleplerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin kış aylarında iş yerlerini ısıtabilmesi ve üretimlerini sürdürebilmesi olduğunu dile getirdi.

REKLAM

"Kentsel dönüşüm projesi uygulanana kadar istisna istiyoruz"

Dünyayı İnegöl mobilyasıyla donatan ve "mobilyanın başkenti" olarak anılan İnegöl'ün üretim gücüne dikkat çeken Altuntepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonunda İnegöl'ün de önemli bir ekonomik katkı sunduğunu ifade etti. Kendilerine destek sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür eden Altuntepe, belediyenin eski sanayi sahalarında kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının bulunduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilene kadar mevcut üretim alanlarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik bir istisna uygulanmasını isteyen Altuntepe, bu süreçte bakanlıkların, Bursa Valiliğinin ve ilgili kurum ve kuruluşların esnafın şartlarını dikkate alarak inisiyatif almasını beklediklerini ifade etti. Esnafın yaşadığı zorlukların görülmesinin ve kendilerine gerekli kolaylıkların sağlanmasının kentsel dönüşüm sürecine de olumlu yansıyacağını belirten Altuntepe, esnafın mağdur edilmeyeceğini ve kendilerine destek verildiğini görmesi hâlinde dönüşüm çalışmalarına rıza göstererek sürece daha fazla katkı sunacağını dile getirdi.

REKLAM

Sorunun çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan destek isteyen Altuntepe, Bursa milletvekillerine de çağrıda bulundu. İktidar ve muhalefet partilerinden tüm milletvekillerinin konuyla ilgilenmesini beklediklerini belirten Altuntepe, 2019 yılında alınan karara İnegöl'deki eski sanayi yapıları ve mobilya esnafının şartları dikkate alınarak odun yakılmasına yönelik bir istisna eklenmesini talep etti.