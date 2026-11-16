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        Marmarabirlik nihai ürün alım fiyatlarını açıkladı

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyasında uygulanacak nihai ürün alım fiyatlarını belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Marmarabirlik nihai ürün alım fiyatlarını açıkladı

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyasında uygulanacak nihai ürün alım fiyatlarını belirledi.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, sofralık zeytinde 180 dane zeytinin alım fiyatı kilogram başına 160 lira, 380 dane taban fiyatı 55 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatı 40 lira, 39-41 dane aralığındaki ezmelik ürünün fiyatı ise 50 lira olarak belirlendi.

        Serbest piyasada özel sektör alımlarının 260-280 barem aralığına kadar yapıldığı sezonda, Marmarabirlik 410 bareme kadar ürün kabul edecek.

        250 alım merkezi, 20'ye yakın depo ve tesisiyle 360 mahalledeki ortaklarına hizmet veren Birlik, bağlı kooperatiflere ulaşan 105 bin tonluk rekolte beyanı doğrultusunda yaklaşık 64 bin ton ürün alımı hedefliyor.

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        2026/2027 iş yılında Türkiye genelinde sofralık ve yağlık zeytin rekoltesinin yaklaşık 4 milyon ton, Marmarabirlik'in çalışma bölgesindeki üretimin ise 430 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

        Ürün bedellerinin yüzde 50'si 15'er günlük periyotlarla peşin ödeme planı kapsamında ödenecek.

        İlk ödemenin 27 Kasım Cuma günü yapılacağı, kalan yüzde 50'lik dilime ilişkin ödeme takviminin ise kampanya bitiminde kararlaştırılacağı bildirildi.

        - "Bütün imkanlarımızı seferber ettik"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürünün çok bol olduğu bu yılda ortağını mağdur etmemek için bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

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        Finansmana erişim zorluğunun sektörü olumsuz etkilediğinin altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

        "Üreticimizin emeğini korumak için bu sezon tüm kaynaklarımızı devreye aldık, üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirdik. Tüm sektörlerde yaşanan finansmana erişim zorluğu, bizim sektörümüzü de olumsuz etkilemiştir. Piyasada yağlık zeytin fiyatlarının bile mevcut seviyesinden bağımsız olarak, ürünün satılması ve bedelinin tahsil edilmesi dahi oldukça zorlaşmıştır. Böyle bir dönemde Marmarabirlik, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek üreticisinin yanında olmuştur."

        Yıldız, yüksek rekoltenin getirdiği finansman ihtiyacına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

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        "Bu yıl yüksek rekolte beklentisi, ürün alımından depolamaya, işlemeden pazarlamaya kadar bütün süreçlerde önemli bir finansman ihtiyacı doğuruyor. Üreticimizin ürününü değerlendirmek ve emeğinin karşılığını korumak amacıyla bu sezon bütün imkânlarımızı seferber ettik. 64 bin ton rekor alım planı için finansman projelerimizin tamamını ortaya koyduk. Birliğimizin mali yapısını ve gelecekteki sorumluluklarını da gözeterek ortaklarımızın menfaatleri doğrultusunda yapılabileceklerimizin tamamını hayata geçirdik."

        Marmarabirlik'i yıpratmaya, zayıflatmaya ve yönetimini zor durumda bırakmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü savunan Yıldız, "Şayet Marmarabirlik, hakkındaki karalama ve iddiaların merkezinde gösterildiği gibi bir durumda olsaydı, bugün hakkımızda açılmış davalar bulunurdu. Oysa ki söz konusu kişi ve kurumlar hakkında tarafımızca açılmış onlarca dava ve şikayet bulunmaktadır. Süreçler sonuçlandıkça kamuoyunu ve ortaklarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Davalar neticelendikçe ortaklarımız da haklılığımızı ortaya koyan gerçekleri göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

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        Yıldız, açıklanan nihai fiyatların ortaklara, üreticilere ve ülke zeytinciliğine hayırlı olmasını dileyerek yeni hasat döneminin bereketli geçmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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