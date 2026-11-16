Başkan Vekili Biba: Hedefimiz, dönüşümü birlikte gerçekleştirmek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında organize edilen ‘SanayiKent Sinerjisi ve Adil Geçiş' panelinde konuştu: "Hedefimiz, sanayimizin rekabet gücünü korurken doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanan, emisyonlarını azaltan ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini yükselten bir dönüşümü birlikte gerçekleştirmektir."

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COPConference of the Parties) Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, kamu yöneticileri, bilim insanları, iş dünyası liderleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren COP31'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından COP31 kapsamında düzenlenen ‘SanayiKent Sinerjisi ve Adil Geçiş' paneline konuşmacı olarak katıldı. CDP Türkiye Ülke Müdürü Mirhan Köroğlu Göğüş modere ettiği panelde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Altyapı Bölge Başkanı İdil Gürsel ve UN Global Compact Türkiye'nin Genel Sekreteri Melda Çele de konuşmacı olarak yer aldı.

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Bursa'nın toplam karbon ayak izi

Sanayinin yeşil dönüşümü ve kentin sürdürülebilir hedefleri konusunda Başkan Vekili Şahin Biba, "2024 yılı kentsel sera gazı envanterimize göre Bursa'nın toplam karbon ayak izi yaklaşık 19,84 milyon ton karbondioksit eşdeğeridir. Bunun yüzde 37'si endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan enerji tüketiminden oluşuyor. Dolayısıyla Bursa'nın iklim hedeflerine ulaşması sanayi dönüşümünü sürecin merkezine almadan mümkün değil. Bu nedenle planlama yaklaşımımızı yalnızca belediyenin alanlarıyla sınırlı tutmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayiyi paydaş olarak görüyoruz

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"‘Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı', kentimizin sera gazı ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarında önemli bir başlangıç noktası oldu" diyen Başkan Vekili Biba, "Bu planla enerji, ulaşım, atık ve atıksu yönetimi gibi alanlarda hedefleri belirlerken; sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel, yeşil alanlar ve halk sağlığı gibi iklim risklerini değerlendirdik. Ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle ‘Yeşil Şehir Eylem Planı' ile bu yaklaşımı daha bütüncül ve katılımcı bir çerçeveye taşıdık. Özellikle vurgulamak isterim bu eylem planı hazırlarken sanayimizin, ilgili kurumların ve paydaşlarımızın katkılarını aldık. Sanayiyi dönüşmesi gereken bir sektör olarak değil asıl paydaş olarak gördük" ifadelerini kullandı.

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Bursa'da hedef birlikte dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Planın izleme ve koordinasyon süreçlerini belediye olarak biz yürütüyoruz. Ancak bu plan sadece belediyemiz değil bütün Bursa'nın planıdır. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları yeni ulusal plan çerçevesiyle uyumlu hale getireceğiz. Buradaki temel zorluklarımızdan biri, sanayinin dönüşüm ihtiyacı ile kentin altyapı ve kaynak ihtiyaçlarını aynı zeminde buluşturmak. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, suyun yeniden kullanımı, atıkların kaynak olarak değerlendirilmesi ve ulaşım altyapısı bu ortak zeminin başlıca başlıklarıdır. Bursa'da hedefimiz, sanayinin rekabet gücünü korurken doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanan, emisyonlarını azaltan ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini yükselten bir dönüşümü birlikte gerçekleştirmektir" dedi.

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Verimlilik yatırımlarına öncelik verilmeli

Yeşil dönüşüm konusunda yerel yönetim ve özel sektör arasında ortak sorumluluk bağına işaret eden Başkan Vekili Şahin Biba, "Beklentimiz sanayimizin yeşil dönüşümü kentimizin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte ele alması ve bu dönüşümün ortak sorumluluğunu üstlenmesidir. Öncelikle şirketlerin enerji, su ve hammadde kullanımında verimliliği artıran yatırımlara öncelik vermesini bekliyoruz. İkinci olarak özel sektörün yalnızca kendi tesisleriyle sınırlı bir dönüşüm anlayışından uzaklaşmasını önemsiyoruz. Özelikle büyük sanayi kuruluşlarının tedarik zincirlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin dönüşümüne destek olması gerekiyor. Çünkü yeşil dönüşümün maliyetleri ve teknik gereklilikleri karşısında KOBİ'lerin tek başlarına hareket etmeleri her zaman kolay değil. Büyük işletmelerin bilgi, teknoloji ve deneyimlerini tedarikçileriyle paylaşması, dönüşümün daha adil ve kapsayıcı gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

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Sıfır atık projesi önemli bir referans

"Ulusal ölçekte yürütülen sıfır atık projesini de önemli bir referans olarak görüyoruz" diyen Başkan Vekili Biba, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu projenin, kaynakların verimli kullanılması, atıkların yeniden değerlendirilmesi konusunda ülkemizde güçlü bir farkındalık ve uygulama oluşturduğunu düşünüyoruz. Bir büyükşehir yöneticisi olarak bu öncülük ve katkı için kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi bu yaklaşımı sanayikent iş birliğiyle daha ileri taşımalı, atığı azaltmanın yanında endüstriyel simbiyozu, geri kazanımı ve döngüsel üretim modellerini yaygınlaştırmalıyız. Bursa'da bu iş birliğini somutlaştırmak için öncelikle düzenli ve güvenilir bir veri paylaşımına ihtiyacımız var. Sanayinin enerji, su, atık ve emisyon verileriyle belediyenin altyapı ve çevre verilerini birlikte değerlendirdiğimiz bir yapı oluşturmalıyız. Böylece ortak sorunları doğru tanımlayabilir yatırım niceliklerini beraber planlayabiliriz. Arıtılmış suların sanayide kullanılması, endüstriyel atıkların yeniden hammadde olarak değerlendirilmesi, ortak yenilebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları bu açıdan önemli fırsatlar sunuyor. Belediyemiz bu süreçte planlama, altyapı, koordinasyon ve kamu hizmetleri alanındaki sorumluluklarını üstlenmeye hazırdır. Özel sektörün ise yatırım, teknoloji, uygulama ve veri paylaşımı konularında güçlü katkı sunmasını bekliyoruz" dedi.

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Ulusal politika çerçevesi bir fırsat

‘Projelerin finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız' diyen Başkan Vekili Şahin Biba, "Yerel yönetimlerin, sanayi kuruluşlarının ve uluslararası finans kuruluşlarının birlikte geliştireceği projeler, teknik hazırlığı ve uygulanabilirliği güçlü yatırımlara dönüşmelidir. İklim Kanunu ile gelişen ulusal politika çerçevesi de bu ortaklıkların önünü açan bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Sonuç olarak; bizim beklentimiz, sanayimizin yeşil dönüşümü yalnızca kendi işletmelerinin sınırları içerisinde yürütülen bir süreç olarak görmemesi. Bursa'nın su kaynaklarına, havasına, atık yönetimine, altyapısına ve toplumsal refahına katkı sağlayan bir dönüşümün parçası olmasıdır. Çünkü Bursa'nın geleceğini belediye olarak tek başımıza değil, sanayimizle, üniversitelerimizle, meslek kuruluşlarımızla ve kentin tüm paydaşlarıyla birlikte inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.