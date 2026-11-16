Bursa'da fabrikada doğalgaz paniği...Çalışanlar fark etti, üretim durdurulup fabrika boşaltıldı
Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışanların doğalgaz kaçağını fark etmesi üzerine panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, AFAD ekiplerinin incelemelerinin ardından fabrikanın üretiminin durdurulmasına ve tahliye edilmesine karar verildi.
Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çalışanların doğalgaz kaçağını fark etmesi üzerine panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, AFAD ekiplerinin incelemelerinin ardından fabrikanın üretiminin durdurulmasına ve tahliye edilmesine karar verildi.
Olay, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışanlar doğalgaz kaçağını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından güvenlik amacıyla fabrikanın boşaltılması ve üretimin durdurulması kararlaştırıldı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, çalışanları tahliye ederek fabrikada üretimi durdurdu.
Polis ekiplerinin fabrikadaki incelemeleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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