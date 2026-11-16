Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursaspor Basketbol Takımı, genel kurul kararı aldı

        Bursaspor Basketbol Takımı, genel kurul kararı aldı

        Bursaspor Basketbol Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, ilk toplantı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Bursaspor Basketbol Takımı, genel kurul kararı aldı

        Bursaspor Basketbol Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, ilk toplantı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan duyuruda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 14.00’te Nilüfer Barış Spor Salonu’nda yapılacağı bildirildi. İlk oturumda gerekli katılımın sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı, 6 Aralık 2026 Pazar günü yine aynı yer ve saatte katılım sayısına bakılmaksızın icra edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Anlaşamadığı komşusundan kurtulmanın hayrına lokma dağıttı
        Anlaşamadığı komşusundan kurtulmanın hayrına lokma dağıttı
        İnegöl'de yangının acı tablosu gün ağarınca ortaya çıktı: 3 ev küle döndü
        İnegöl'de yangının acı tablosu gün ağarınca ortaya çıktı: 3 ev küle döndü
        Spor tırmanışta İnegöl Belediyespor'dan 2 Türkiye derecesi
        Spor tırmanışta İnegöl Belediyespor'dan 2 Türkiye derecesi
        AK Parti Osmangazi 64 mahallede sahaya indi: 900 hane ve iş yeri ziyaret ed...
        AK Parti Osmangazi 64 mahallede sahaya indi: 900 hane ve iş yeri ziyaret ed...
        Nilüfer'de Arkeoloji Gündemi "Pisidia Antiokheia" söyleşisiyle başladı
        Nilüfer'de Arkeoloji Gündemi "Pisidia Antiokheia" söyleşisiyle başladı
        İnegöl parklarında uzaktan anons ve uyarı sistemi dönemi
        İnegöl parklarında uzaktan anons ve uyarı sistemi dönemi