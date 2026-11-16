Bursaspor Basketbol Takımı, genel kurul kararı aldı

Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan duyuruda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 14.00’te Nilüfer Barış Spor Salonu’nda yapılacağı bildirildi. İlk oturumda gerekli katılımın sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı, 6 Aralık 2026 Pazar günü yine aynı yer ve saatte katılım sayısına bakılmaksızın icra edilecek.

Bursaspor Basketbol Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, ilk toplantı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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