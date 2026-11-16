İnegöl parklarında uzaktan anons ve uyarı sistemi dönemi

İnegöl Belediyesi, Akıllı Parklar Projesi kapsamında Altıeylül Çocuk Parkı’nda güvenlik kameralarına entegre Merkezi Anons ve Uyarı Işık Sistemi’ni hayata geçirdi. Yeni sistem sayesinde park alanında uzaktan sesli anons, ışıklı uyarı ve çift yönlü sesli iletişim imkânı sağlanırken, acil durumlarda siren ve afet uyarıları da yapılabilecek.

İnegöl Belediyesi, şehir yaşamında güvenliği ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen Akıllı Parklar Projesi çerçevesinde 45 çocuk oyun alanında kamera kurulumları tamamlanarak Güvenli Park uygulaması başlatılmıştı. Görüntülü denetimin yanı sıra ilk olarak Altıeylül Çocuk Parkı’nda önemli bir uygulama daha hayata geçirildi. Parkta mevcut bulunan 4 adet güvenlik kamerası sistemine ilave olarak Merkezi Anons ve Uyarı Işık Sistemi kuruldu. İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından kurulan sistem, İzleme ve Değerlendirme Merkezi üzerinden Merkezi Anons ve Uyarı Yönetim Yazılımı aracılığıyla kontrol ediliyor. Kameralarla anlık olarak takip edilen parkta, ihtiyaç duyulması halinde merkezdeki operatörler tarafından uzaktan sesli anons ve ışıklı uyarılar yapılabiliyor.

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Parklarda çift yönlü iletişim imkanı

Yeni sistemin öne çıkan özelliklerinden biri de park alanı ile İzleme Merkezi arasında çift yönlü sesli iletişim kurulabilmesi. IP telefon altyapısına benzer bir çalışma prensibiyle tasarlanan sistem sayesinde merkez operatörü, dahili telefon üzerinden park sistemini arayarak park alanıyla karşılıklı sesli görüşme gerçekleştirebiliyor. Böylece ihtiyaç duyulan durumlarda yalnızca anons yapılmakla kalmıyor, park kullanıcılarıyla doğrudan iletişim kurulabiliyor.

Sistem üzerinden park kuralları, güvenlik, bilgilendirme ve farkındalık konularında duyurular yapılabilirken, belirlenen gün ve saatlerde otomatik anons ve uyarı senaryoları da oluşturulabiliyor. Ayrıca deprem, sel ve benzeri afet durumlarında acil durum uyarılarının yayınlanması ve ihtiyaç halinde sistemin acil durum sireni olarak kullanılması da mümkün.

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Başkan Taban: "Teknolojiyi vatandaşlarımızın güvenliği için kullanıyoruz"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hayata geçirilen uygulamanın şehirdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Parklarımız, çocuklarımızın oyun oynadığı, ailelerimizin vakit geçirdiği ve vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sunan ortak yaşam alanlarımız. Bu alanların daha güvenli, daha kontrollü ve daha işlevsel hale gelmesi için teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanıyoruz. Altıeylül Çocuk Parkımızda hayata geçirdiğimiz Merkezi Anons ve Uyarı Sistemi ile artık parkımızı yalnızca kameralar aracılığıyla izlemekle kalmıyor, ihtiyaç duyulduğunda uzaktan sesli ve ışıklı uyarılar da yapabiliyoruz. Üstelik çift yönlü iletişim özelliği sayesinde park alanıyla doğrudan iletişim kurabiliyoruz. Özellikle acil durumlarda kullanılabilecek uyarı altyapısı da bu uygulamayı daha önemli hale getiriyor. Amacımız, İnegöl'ümüzde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarını çoğaltmak ve teknolojik imkânları şehrimizin hizmetine sunmak."

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Diğer parklara da uygulanabilecek

Geliştirmeye açık ve modüler bir altyapıyla tasarlanan Merkezi Anons ve Uyarı Sistemi, ilerleyen süreçte İnegöl'deki diğer park alanlarına da uygulanabilecek şekilde planlandı. Bu uygulamayla Akıllı Parklar Projesi kapsamında merkezi olarak yönetilebilen, uzaktan kontrol edilebilen ve acil durumlarda etkin şekilde kullanılabilen bütünleşik bir güvenlik ve bilgilendirme altyapısı oluşturulmuş oldu.