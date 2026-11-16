Kıbrıs gazileri 52 yıl sonra görev yaptıkları topraklara gitti

Bursa'da yaşayan ve 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 29 gazi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlendi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gaziler KKTC'de Maraş, Salamis Harabeleri ile Muratağa Sandallar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Heyet, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen törene katıldı.

Son olarak Boğaz Şehitliği ile KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Anıt Mezarını ziyaret eden heyet, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen kahramanlar için dua etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gezide yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını aktardı.

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Yılmaz, yıllar sonra Kıbrıs gazileriyle burada olmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toprakları yeniden vatan yapan kahraman gazilerimizle aynı ortamı paylaşmanın, onların hatıralarını dinlemenin ve gönül bağımızı güçlendirmenin kıymetini bir kez daha hissettik. Yıllar geçse de gazilerimizin verdiği mücadelenin değeri, gösterdikleri cesaretin anlamı ve bu topraklara bıraktıkları izler asla unutulmayacak. Bu topraklarda yaşananları unutmamak ve şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu anlamlı yolculukta bizlerle birlikte olan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Rabb'im bir daha bu topraklara düşman ayağı değdirmesin."

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Gezi programına, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da katıldı.