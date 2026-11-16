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        5 evin alevlere teslim olduğu yangının boyutu, gün ağarınca görüntülendi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkıp, 4 eve sıçrayan ve 10 kişinin dumandan etkilendiği yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        5 evin alevlere teslim olduğu yangının boyutu, gün ağarınca görüntülendi

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkıp, 4 eve sıçrayan ve 10 kişinin dumandan etkilendiği yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Yangın, dün saat 19.30 sıralarında kırsal Turgutalp Mahallesi'nde bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen çıkan yangında alevler, kısa sürede bitişikte bulunan 4 eve sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İnegöl başta olmak üzere Bursa’nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yoğun çaba harcadı. Dumandan etkilenen 10 kişiye, ambulanslarda müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında bir evin yıkıldığı anlar amatör kameraya yansırken, olayda yaralanan olmadı. İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekiplerinin katıldığı çalışmalarda 10 araç görev aldı. İnegöl Belediyesi de 3 su tankeri ve 1 iş makinesiyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürme çalışmaları da tamamlanırken, 3 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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