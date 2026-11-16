Osmangazi'de Veteran Raketler şampiyonluk için yarıştı Veteran Raketlerin mücadelesi ödülle taçlandı

Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü tarafından düzenlenen 13'üncü Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, üç gün süren kıyasıya rekabetin ardından tamamlandı.

Osmangazi Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteklerle farklı yaş gruplarından spor tutkunlarını bir araya getiren organizasyonlara katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından 250 sporcuyu bir araya getiren organizasyon, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. 40 yaş ve üzeri sporcuların katıldığı turnuvada erkekler 7, kadınlar ise 2 farklı yaş kategorisinde şampiyonluk için yarıştı. Tekler ve çiftler müsabakalarında sergiledikleri başarılı performanslarla dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalarına kavuştu.

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Turnuvaya katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden sporcular, heyecan ve rekabet dolu bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.