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        İznik'in geleneksel el sanatları Beylun markasıyla dünyaya açılıyor

        İznik Belediyesi, kadın üreticilerin emeğini ekonomik değere dönüştürmek ve ilçenin köklü el sanatlarını çağdaş tasarımlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Beylun Mağazası'nı 23 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek açılış ve lansman programıyla hizmete sunmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
        İznik'in geleneksel el sanatları Beylun markasıyla dünyaya açılıyor

        İznik Belediyesi, kadın üreticilerin emeğini ekonomik değere dönüştürmek ve ilçenin köklü el sanatlarını çağdaş tasarımlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Beylun Mağazası'nı 23 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek açılış ve lansman programıyla hizmete sunmaya hazırlanıyor.

        İznik Belediyesi tarafından, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle SOGEP Anadoludakiler kapsamında yürütülen "İznik Geleneksel El Sanatları ile Dijital Dönüşüm Projesi (DİJİZ)" çerçevesinde oluşturulan Beylun markası, İznik'in kültürel mirasını kadın emeği, modern tasarım ve dijital satış imkânlarıyla bir araya getiriyor.

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        İznik'in yüzyıllardır yaşatılan geleneksel el sanatlarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen proje, aynı zamanda kadın üreticilerin ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle Derbent dokuması ve Müşküle iğne oyası gibi ilçeye özgü el sanatları, Beylun çatısı altında yeniden yorumlanarak günlük yaşamda kullanılabilecek özgün ürünlere dönüştürülüyor.

        Geleneksel el sanatları modern tasarımlarla buluşuyor

        "Emeğin Zarafeti, Kültürün Küresel Yüzü" anlayışıyla oluşturulan Beylun markası, İznik'in köklü üretim kültürünü çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturuyor. Geleneksel motiflerden ilham alınarak hazırlanan tekstil ürünleri, ev dekorasyonu, hazır giyim ve aksesuar koleksiyonlarıyla yerel el sanatlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

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        Proje kapsamında kadınların el emeğiyle ürettiği ürünlerin kurumsal bir marka kimliği altında değerlendirilmesi, dijital satış kanalları aracılığıyla ulusal ve uluslararası pazarlara açılması ve böylece yerel üretimin sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Kadın emeği ekonomik değere dönüşüyor

        Beylun, yalnızca geleneksel ürünlerin satışa sunulacağı bir mağaza olmanın ötesinde, kadın üreticilerin bilgi, beceri ve emeğini görünür kılan bir yerel kalkınma modeli olarak öne çıkıyor.

        Kadınların üretim süreçlerinde daha güçlü yer almasını, geleneksel el sanatlarının ticari değer kazanmasını ve İznik'e özgü tasarımların yeni pazarlara ulaşmasını hedefleyen proje, kültürel mirasın korunmasıyla ekonomik kalkınmayı bir araya getiriyor.

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        Başkan Usta: "Kadınlarımızın emeğini dünyayla buluşturuyoruz"

        İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Beylun markasının ilçenin kültürel ve ekonomik geleceği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "İznik, binlerce yıllık tarihi, kültürel zenginliği ve geleneksel el sanatlarıyla çok kıymetli bir mirasa sahip. Bizler bu mirası yalnızca korumakla kalmıyor, aynı zamanda çağın imkânlarıyla buluşturarak geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Beylun, bu anlayışımızın somut bir yansımasıdır. Özellikle kadınlarımızın büyük emek ve sabırla ortaya koyduğu eserlerin hak ettiği değeri görmesini, üreticilerimizin ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını önemsiyoruz. Derbent dokumamızdan Müşküle iğne oyamıza kadar ilçemizin özgün değerlerini modern tasarımlar ve dijital satış kanallarıyla daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Beylun ile kadın emeğini desteklerken İznik'in kültürel kimliğini de ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde gerçekleşen projemize destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, BEBKA'ya, emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve üretici kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Beylun markamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

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        Beylun mağazası 23 Kasım'da açılıyor

        İznik'in geleneksel el sanatlarını çağdaş bir marka kimliğiyle buluşturan Beylun Mağazası'nın açılış ve lansman programı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te Süleymanpaşa Medresesi'nde gerçekleştirilecek.

        İznik Belediyesi tarafından düzenlenecek programa tüm vatandaşlar davet edilirken, açılışla birlikte Beylun markasının ürünleri ve İznik'in geleneksel el sanatlarına kazandırdığı yeni yaklaşım kamuoyuna tanıtılacak.

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