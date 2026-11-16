AK Parti Osmangazi 64 mahallede sahaya indi: 900 hane ve iş yeri ziyaret edildi

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından 64 mahallede eş zamanlı saha çalışması gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’un koordinasyonunda 20 ayrı ekiple yürütülen çalışmalarda yaklaşık 900 hane ve iş yeri ziyaret edildi. AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Emine Yavuz Gözgeç de ziyaretlere katılarak vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

AK Parti Bursa teşkilatlarının kent genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı saha çalışmaları kapsamında Osmangazi ilçesinde geniş kapsamlı ziyaret programı düzenlendi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçenin 64 mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelindi. İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’un koordinasyonunda 20 ayrı ekibin görev aldığı saha çalışmasında yaklaşık 900 hane ve iş yeri ziyaret edildi. Teşkilat mensupları, esnafın iş yerlerine konuk olurken vatandaşların evlerinin kapısını çalarak talep, beklenti ve sorunlarını dinledi. Çalışmalara AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Emine Yavuz Gözgeç de katıldı. Milletvekilleri, mahalle ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla sohbet ederek teşkilat mensuplarıyla birlikte sahada yer aldı.

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Adnan Kurtuluş: "Siyaset makamda oturmak değil, milletimizin yanında olmaktır"

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, gerçekleştirilen saha çalışmalarının vatandaşlarla gönül bağını güçlendirmek açısından önemli olduğunu belirtti. Kurtuluş, 64 mahallede 20 ayrı ekiple eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Esnafımızın kapısını çalıyor, hanelerimize misafir oluyor, vatandaşlarımızın halini hatırını soruyoruz. Yaklaşık 900 hane ve iş yerinde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde insan vardır. Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Bazen bir esnafımızın duasında, bazen bir büyüğümüzün sohbetinde, bazen de bir hanemizin kapısında gönüllere dokunmanın kıymetini yaşıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hizmet ve gönül siyaseti anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Kurtuluş, "Bizim için siyaset makamda oturmak değil, milletimizin yanında olmaktır. Osmangazi’nin 136 mahallesinde her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya, gönüller kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Yavuz: "Vatandaşımızı dinlemek için sahadayız"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da Osmangazi’de gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla buluştuklarını belirtti. Vatandaşların yaşadığı sıkıntıları ve beklentilerini doğrudan dinlemenin önemine dikkat çeken Yavuz, "Esnaf ziyaretleri ve hane ziyaretleri gerçekleştirerek hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Üyelerimizi ziyaret ediyor, kendileriyle sohbet ediyor, yaşadıkları sıkıntıları ve beklentilerini dinliyoruz. Bizim için vatandaşımızla doğrudan temas kurmak, onların sesine kulak vermek son derece önemli. Teşkilatlarımızla birlikte sahada olmaya ve hemşehrilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Emine Yavuz Gözgeç: "Gönül köprülerimizi güçlendiriyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de saha çalışmalarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Gözgeç, milletle kurulan gönül bağını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Gözgeç, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizle kurduğumuz gönül bağını güçlendirmek için her zaman sahadayız. Bugün de Osmangazi’de teşkilat mensuplarımızla birlikte esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, onların düşüncelerini ve beklentilerini doğrudan kendilerinden öğreniyoruz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti olduğu kadar gönül siyasetidir. Milletimizle iç içe olmaya, kapılarını çalmaya ve gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. AK Parti Osmangazi teşkilatının 64 mahallede gerçekleştirdiği saha çalışmasında yaklaşık 900 hane ve iş yeri ziyaret edilirken, teşkilat mensuplarının vatandaşlarla birebir temas kurarak talep ve beklentileri yerinde dinlediği bildirildi.