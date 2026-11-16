Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu Mine Türker, Hırvatistan'da gerçekleştirilen Bocce Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olma başarısı gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, başarılı sporcuları ile ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmaya devam ediyor. Son olarak Hırvatistan’ın Rijeka kentinde gerçekleştirilen Bocce Dünya Şampiyonası’nda bir diğer milli sporcu Burak Altay'la birlikte röle mix branşında mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, dünya üçüncüsü oldu.

1015 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda sergilediği başarılı bir performansla bronz madalyanın sahibi olan Mine Türker, daha önce de U23 yaş kategorisinde dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonlukları elde etmişti.