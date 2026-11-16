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        Spor tırmanışta İnegöl Belediyespor'dan 2 Türkiye derecesi

        TDF 2027 Milli Takım seçmeleri Lider Boulder disiplinleri müsabakalarında İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcusu Bilal Eltutan Türkiye şampiyonu, Sefa Yaman ise Türkiye 3.'sü oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Spor tırmanışta İnegöl Belediyespor'dan 2 Türkiye derecesi

        TDF 2027 Milli Takım seçmeleri Lider Boulder disiplinleri müsabakalarında İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcusu Bilal Eltutan Türkiye şampiyonu, Sefa Yaman ise Türkiye 3.’sü oldu.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 2027 Milli Takım seçmeleri için Ankara’da düzenlenen Lider Boulder disiplinleri Büyükler, Gençler, Genç A /B yıldızlar kategori müsabakalarının ilk ayağı 1415 Kasım 2026 tarihlerinde yapıldı. İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış takımı da yarışmalarda yerini aldı.

        İlk gün 4 sporcuyla finale kalan İnegöl Belediyespor, müsabakaların ikinci gününde ise finallerde büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda tüm sporcularıyla üstün bir başarı gösterdi. Finaller sonucunda geçen senenin Lider Türkiye Şampiyonluğunu elde eden İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcusu Bilal Eltutan, bu yıl da Genç B kategorisinde şampiyon olmayı başardı. Genç B kategorisinde İnegöl Belediyespor sporcusu Sefa Yaman ise Türkiye 3.’sü olarak kürsüde yerini aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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