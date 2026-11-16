Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Büyükşehir'den diyabet için farkındalık yürüyüşü

        Büyükşehir'den diyabet için farkındalık yürüyüşü

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığı pekiştirmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Büyükşehir'den diyabet için farkındalık yürüyüşü

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığı pekiştirmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Tip 1 Diyabet Derneği iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yürüyüş düzenledi. Toplumsal farkındalığı pekiştirmek ve diyabete dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe diyabet rahatsızlığı bulunan çocuklar ve aileleri, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından koruyucu, önleyici ve destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında sağlıklı yaşamı desteklemeye yönelik düzenlenen etkinlikte diyabetin erken tanı, düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altında tutulabileceği mesajı verildi. Fiziksel aktivitenin ve dengeli beslenmenin hastalığın yönetimindeki önemine de vurgu yapıldı. Programın sonunda diyabetli çocuklar ve katılımcılar, umudun simgesi olan mavi balonları gökyüzüne uçurdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker dünya üçüncüsü oldu
        Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker dünya üçüncüsü oldu
        Kıbrıs gazileri 52 yıl sonra görev yaptıkları topraklara gitti
        Kıbrıs gazileri 52 yıl sonra görev yaptıkları topraklara gitti
        Sürekli tartıştığı dükkan komşusundan kurtulunca hayır lokması dağıttı
        Sürekli tartıştığı dükkan komşusundan kurtulunca hayır lokması dağıttı
        İnegöl parklarında uzaktan anons ve uyarı sistemi dönemi
        İnegöl parklarında uzaktan anons ve uyarı sistemi dönemi
        Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan gaziler 52 yıl sonra kahramanlık dest...
        Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan gaziler 52 yıl sonra kahramanlık dest...
        Spor tırmanışta İnegöl Belediyespor'dan 2 Türkiye derecesi
        Spor tırmanışta İnegöl Belediyespor'dan 2 Türkiye derecesi