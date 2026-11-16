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        Sürekli tartıştığı dükkan komşusundan kurtulunca hayır lokması dağıttı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kebapçılık yapan Yasin Yıldırım (27) 4 yıl işlettiği dükkanının bitişiğindeki kıraathane sahibiyle park yeri nedeniyle sık sık tartışma yaşayınca, seyyar olarak hizmet vermeye başladı. Komşusuyla yaşadığı sorunlardan kurtulan Yıldırım'ın ilk işi hayır için lokma döktürmek oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Sürekli tartıştığı dükkan komşusundan kurtulunca hayır lokması dağıttı

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde kebapçılık yapan Yasin Yıldırım (27) 4 yıl işlettiği dükkanının bitişiğindeki kıraathane sahibiyle park yeri nedeniyle sık sık tartışma yaşayınca, seyyar olarak hizmet vermeye başladı. Komşusuyla yaşadığı sorunlardan kurtulan Yıldırım’ın ilk işi hayır için lokma döktürmek oldu.

        Sinanbey Mahallesi’nde 4 yıl boyunca kebapçılık yapan Yasin Yıldırım, komşu işletmecisi olan kıraathane sahibiyle iddiaya göre park yeri ve farklı nedenlerden dolayı sık sık tartışma yaşadı. Zaman içerisinde komşu esnaf arasında gerginlik artınca, dükkanını kapatan Yıldırım, seyyar olarak kebapçılığa devam etti. Dükkan komşusuyla yaşadığı sorunlardan kurtulan Yıldırım’ın ilk işi ise hayır için lokma döktürmek oldu. Yıldırım, ilçe merkezindeki İshakpaşa Camii önünde 500 kişilik lokma dağıttırdı.

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        ‘TATLI BİR ANI KALSIN İSTEDİK’

        Komşusuyla yaşadığı gerginlik tehlikeli boyuta ulaşmadan dükkandan çıktığını söyleyen Yasin Yıldırım, “Sıkıntılarımız vardı komşumuzla. Biz de o sıkıntılardan kurtulduk. Bir dua ettim, inşallah kurtuluruz diye. Sonra hayır lokması dağıtma kararı aldım. Hem hayır olsun hem de insanlar lokmayı, sokak lezzetlerini seviyor. Kendim de zaten senelerdir kebapçılık işiyle uğraşıyorum. Komşumla problem yaşadım, evet doğru. Ama dedik böyle bir anı, tatlı bir anı kalsın bize” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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