Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan gaziler 52 yıl sonra kahramanlık destanı yazdıkları topraklarla buluştu

Yıldırım Belediyesi; Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazileri, tarih yazdıkları topraklarla yeniden buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda kahramanlık destanı yazan gaziler için anlamlı bir program düzenledi. Yıldırım Belediyesi, kahraman gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenledi. "Kıbrıs Gazileri Yıldırım Şahitleri" programına toplam 29 kahraman katıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da gazileri yalnız bırakmadı. Savaştıkları topraklara 52 yıl sonra ilk kez ayak basan Kıbrıs gazileri, duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaret sırasında Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acılar ve verdikleri mücadele bir kez daha yüreklerde hissedildi.

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KKTC'de ilk olarak Kapalı Maraş'ı gezen Başkan Oktay Yılmaz ve gaziler, ardından adanın binlerce yıllık tarihine ışık tutan Salamis Harabeleri ile Muratağa Sandallar Şehitliği'ni ziyaret etti. Heyet, gezinin ikinci gününde ise KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen töreni büyük bir gururla takip eden Başkan Oktay Yılmaz ve gaziler, Kıbrıs Türklerinin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Heyet, son olarak Boğaz Şehitliği ile KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen kahramanlar için dua eden heyet, Rauf Denktaş'ı da saygı ve minnetle andı.

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kıbrıs gazilerinin fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. Başkan Yılmaz, "52 yıl sonra gazilerimizle birlikte bu topraklarda olmak bizler için büyük bir onur. Bu toprakları yeniden vatan yapan kahraman gazilerimizle aynı ortamı paylaşmanın, onların hatıralarını dinlemenin ve gönül bağımızı güçlendirmenin kıymetini bir kez daha hissettik. Yıllar geçse de gazilerimizin verdiği mücadelenin değeri, gösterdikleri cesaretin anlamı ve bu topraklara bıraktıkları izler asla unutulmayacak" dedi.

Kıbrıs Türklerinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Bu topraklarda yaşananları unutmamak ve şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu anlamlı yolculukta bizlerle birlikte olan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Rabbim bir daha bu topraklara düşman ayağı değdirmesin" dedi.

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Uğruna savaştıkları toprakları 52 yıl sonra yeniden görme fırsatı bulan gaziler ise kendilerine bu imkanı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.