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        İnegöl'de yangının acı tablosu gün ağarınca ortaya çıktı: 3 ev küle döndü

        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve 5 evin etkilendiği büyük yangının ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başladı. Yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ortaya çıkan hasarın boyutu gün ağarınca gözler önüne serildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
        İnegöl'de yangının acı tablosu gün ağarınca ortaya çıktı: 3 ev küle döndü

        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve 5 evin etkilendiği büyük yangının ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başladı. Yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ortaya çıkan hasarın boyutu gün ağarınca gözler önüne serildi.

        Yangın, dün saat 19.30 sıralarında kırsal Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 4 eve daha sıçradı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında evlerden birinin yıkılma anı ise amatör kameraya yansıdı. Görüntüler, yangının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

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        Yangının ardından sabah saatlerinde bölge yeniden görüntülendi. 3 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği mahallede, geriye büyük hasar ve enkaz kaldı. Ekipler bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı.

        Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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