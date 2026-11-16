Nilüfer'de Arkeoloji Gündemi "Pisidia Antiokheia" söyleşisiyle başladı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Arkeoloji Gündemi söyleşileri, yeni dönemin ilk buluşmasında Prof. Dr. Mehmet Özhanlı'yı konuk etti. Pancar Deposu'nda gerçekleşen etkinlikte Özhanlı, bugünkü Isparta Yalvaç sınırlarında yer alan Pisidia Antiokheia antik kentindeki günlük hayatı ve çok tanrılı dönemden Hristiyanlığa uzanan değişimi anlattı.

Nilüfer Belediyesi'nin Pancar Deposu'nda gerçekleştirdiği Arkeoloji Gündemi serisi, yeni dönemine Prof. Dr. Mehmet Özhanlı'nın katılımıyla başladı. "Son Kazılar Işığında Pisidia Antiokheia" başlıklı söyleşide Özhanlı, bugün Isparta'nın Yalvaç ilçesi sınırları içinde yer alan antik kentin geçmişini; Anadolu'nun eski inançlarından Roma dönemine ve Hristiyanlığın ilk yıllarına uzanan süreciyle katılımcılara aktardı.

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Pisidia Antiokheia'nın farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı özel bir kent olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kazılarda karşılaşılan izlerden örnekler verdi. Kentte Anadolu'nun yerli tanrıları Kybele, Men, Sozon, Sabazios ve Kakasbos'un yanı sıra Yunan tanrılarına da aynı dönemde inanıldığına dikkat çekti. Bu tablonun kültürler arasındaki etkileşimi açıkça gösterdiğini ifade eden Özhanlı, Yunan kültürünün bölgede yayılmasıyla birlikte inançların nasıl değiştiğini ve yeni siyasi şartlar içinde varlığını nasıl sürdürdüğünü anlattı.

Söyleşide antik kentteki günlük hayat ve yönetim düzeni de konuşuldu. Seleukoslar döneminden Roma hakimiyetine kadar kent yapısının geçirdiği değişimi anlatan Özhanlı, Roma kolonisi olduktan sonra Antiokheia'nın nasıl yönetildiğini, mahalle düzenini, sosyal hayatını ve üretim faaliyetlerini kazılarda bulunan taş yazılar eşliğinde açıkladı. Özhanlı, kentin kuruluş öyküsünü ve zamanla nasıl büyüdüğünü de aktardı.

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Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kentteki Men ve Hekate tapınakları ile kilise kalıntılarının farklı dönemlerin izlerini bir arada bugüne taşıdığını söyledi. Sunumunda özellikle Men inancı üzerinde durarak tapınak çevresinde bulunan adak yazıları ve kutsal alanlar hakkında bilgi verdi. Milattan sonra 1. yüzyılda Aziz Paulus'un kente gelip burada vaazlar verdiğini de hatırlatan Özhanlı, bu gelişmenin Antiokheia'yı Hristiyanlığın ilk yıllarında önemli merkezlerden biri haline getirdiğini kaydetti.