Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Gemlik Körfezi'nde müsilaj tekrar görülmeye başladı Balıkçılar müsilajın ağlarına ve teknelerin motorlarına zarar verdiğini belirtti

        Gemlik Körfezi'nde müsilaj tekrar görülmeye başladı Balıkçılar müsilajın ağlarına ve teknelerin motorlarına zarar verdiğini belirtti

        Gemlik Körfezi'nde su altı dalış ekibi tarafından 5 ila 30 metre derinlikler arasında yeniden müsilaj (deniz salyası) görüntülenirken, bölgedeki balıkçılar müsilajın ağlarına ve teknelerin motorlarına zarar verdiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Gemlik Körfezi'nde müsilaj tekrar görülmeye başladı Balıkçılar müsilajın ağlarına ve teknelerin motorlarına zarar verdiğini belirtti

        Gemlik Körfezi'nde su altı dalış ekibi tarafından 5 ila 30 metre derinlikler arasında yeniden müsilaj (deniz salyası) görüntülenirken, bölgedeki balıkçılar müsilajın ağlarına ve teknelerin motorlarına zarar verdiğini söyledi.

        Gemlik Narlı ile Kapaklı arasında gerçekleştirilen dalışta müsilajın varlığı belgelenirken, 5 metrede başlayan müsilajın 30 metreye kadar indiği ve özellikle 10 metreden sonra yoğunlaştığı kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, görüntüleri kaydeden Mavi Keyif Dalış Merkezi Eğitmeni Hikmet Orakçı ve ekibine teşekkür etti.

        REKLAM

        "Ağlarımız yapışkan içinde, balık vurmuyor"

        Körfezde yeniden başlayan müsilaj istilasının balıkçları çok zor durumda bıraktığını ifade eden Dalarel, şunları söyledi:

        "Gemlik Körfezi'nde tekrar müsilaj başladı, ağ atamıyoruz, ağlarımız yapışkan içinde, balık vurmuyor, ağları zor alıyoruz. 10 ila 20 metre derinlikte görülen müsilaj kabusu balıkçıları zor durumda bırakıyor. Büyük zarara yol açıyor. Ağlarımız bulanıyor ve tekne motorlarına da zarar veriyor. Ağ çekme makaraları büyük zarar görüyor. Gemlik Körfezi yine müsilaj istilasında ne yazık ki."

        Müsilajın deniz ekosistemine ve balıkçılığa zararları

        REKLAM

        Bilimsel araştırmalar ve uzman raporlarına göre, deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz suyu sıcaklıklarının artması, aşırı kirlilik ve evsel/endüstriyel atıkların denize deşarj edilmesi sonucu fitoplanktonların aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Deniz yüzeyinde ve su altında, özellikle 5 ile 30 metre derinlikler arasında görülen ve 10 metreden sonra yoğunlaşan bu yapı, ekosisteme ve ekonomik faaliyetlere şu zararları veriyor:

        Solungaç Tıkanması ve Balık Ölümleri: Yoğun yapışkan tabaka, balıkların ve diğer deniz canlılarının solungaçlarını tıkayarak oksijen almalarını engelliyor ve toplu ölümlere yol açabiliyor.

        REKLAM

        Deniz Tabanı Yaşamının Bitmesi: Dip çökeltilerine yerleşen müsilaj tabakası, güneş ışığının suya nüfuz etmesini önleyerek deniz çayırlarını kurutuyor, midye, istiridye ve mercan gibi hareketsiz canlıların boğulmasına neden oluyor.

        Avcılık Faaliyetlerinin Durma Noktasına Gelmesi: Balıkçı ağlarını sararak ağırlaştırıyor, ağ gözlerini kapatıyor ve makaralara zarar veriyor; böylece balıkçılar hem ağ kaybediyor hem de av yapamayarak ekonomik çıkmaza giriyor.

        Motor ve Ekipman Hasarları: Tekne motorlarının soğutma suyu sistemlerine kaçarak arızalara ve seyir güvenliği risklerine yol açabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Zeytin yenilebilir altınla kaplanıp ihraç ediliyor Altın kaplamalı zeytinin...
        Zeytin yenilebilir altınla kaplanıp ihraç ediliyor Altın kaplamalı zeytinin...
        AK Parti Osmangazi 64 mahallede sahaya indi: 900 hane ve iş yeri ziyaret ed...
        AK Parti Osmangazi 64 mahallede sahaya indi: 900 hane ve iş yeri ziyaret ed...
        Alkollü sürücü 6 araca çarparak sokağı savaş alanına çevirdi
        Alkollü sürücü 6 araca çarparak sokağı savaş alanına çevirdi
        Bursa'da gürültü yapan gruba polis müdahalesi
        Bursa'da gürültü yapan gruba polis müdahalesi
        Bursa'da yaya geçidinde 5 kişiye çarpan motosiklet sürücüsü alkollü çıktı
        Bursa'da yaya geçidinde 5 kişiye çarpan motosiklet sürücüsü alkollü çıktı
        Yola dökülen zeytinler kazaya sebep oldu: 1 yaralı
        Yola dökülen zeytinler kazaya sebep oldu: 1 yaralı