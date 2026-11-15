Yola dökülen zeytinler kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında KaracabeyBandırma karayolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Metin B. yönetimindeki 10 NB 350 plakalı otomobil, yola dökülen zeytinler nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kayan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Oğuz B. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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