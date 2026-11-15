GÜNCELLEME - Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangında zarar gören 4 ev yıkıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallede çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 4 ev, güvenlik gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı.

İlçeye bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap bir evde ekmek tandırının söndürülmemesi nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar gören 4 ev ve bu evlere ait depolar güvenlik nedeniyle belediye ekiplerince yıkıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangında ekiplerin koordineli şekilde mücadele ettiğini belirtti.

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Yangında İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, BUSKİ, İznik, Kestel, Merkez ve Yenişehir ekiplerinin görev aldığını belirten Taban, "İhtiyaç duyulan tüm araç, ekipman ve personel desteği sağlanıyor. Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki can kaybımız yok. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.