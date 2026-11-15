Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri GÜNCELLEME - Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangında zarar gören 4 ev yıkıldı

        GÜNCELLEME - Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangında zarar gören 4 ev yıkıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallede çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 4 ev, güvenlik gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangında zarar gören 4 ev yıkıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallede çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 4 ev, güvenlik gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap bir evde ekmek tandırının söndürülmemesi nedeniyle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 eve daha sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar gören 4 ev ve bu evlere ait depolar güvenlik nedeniyle belediye ekiplerince yıkıldı.

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangında ekiplerin koordineli şekilde mücadele ettiğini belirtti.

        REKLAM

        Yangında İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, BUSKİ, İznik, Kestel, Merkez ve Yenişehir ekiplerinin görev aldığını belirten Taban, "İhtiyaç duyulan tüm araç, ekipman ve personel desteği sağlanıyor. Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki can kaybımız yok. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Bursa'da düğün salonunda kavga: 2 yaralı
        Bursa'da düğün salonunda kavga: 2 yaralı
        Bursa'daki yangında itfaiyeciler ölümden böyle döndü
        Bursa'daki yangında itfaiyeciler ölümden böyle döndü
        Bursa'da 5 ev alevlere teslim oldu: 10 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da 5 ev alevlere teslim oldu: 10 kişi dumandan etkilendi
        İnegöl'de evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı: 10 kişi dumandan etkilendi
        İnegöl'de evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı: 10 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangına müdahale ediliyor
        Alkollü ve ehliyetsiz sürücü sahte plakalı motosikletle yaya geçidinde 5 ki...
        Alkollü ve ehliyetsiz sürücü sahte plakalı motosikletle yaya geçidinde 5 ki...