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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Alkollü ve ehliyetsiz sürücü sahte plakalı motosikletle yaya geçidinde 5 kişiye çarptı Yaya geçidinde dehşet saçan motosikletli gözaltına alındı

        Alkollü ve ehliyetsiz sürücü sahte plakalı motosikletle yaya geçidinde 5 kişiye çarptı Yaya geçidinde dehşet saçan motosikletli gözaltına alındı

        Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişi, bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün ehliyetsiz, 1 promilin üzerinde alkollü olduğu ve başka bir otomobilin plakasını kopyalayarak motosikletine taktığı ortaya çıktı. Yaklaşık 300 bin lira para cezası uygulanan sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Alkollü ve ehliyetsiz sürücü sahte plakalı motosikletle yaya geçidinde 5 kişiye çarptı Yaya geçidinde dehşet saçan motosikletli gözaltına alındı

        Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişi, bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün ehliyetsiz, 1 promilin üzerinde alkollü olduğu ve başka bir otomobilin plakasını kopyalayarak motosikletine taktığı ortaya çıktı. Yaklaşık 300 bin lira para cezası uygulanan sürücü gözaltına alındı.

        Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (21) idaresindeki motosiklet, hızla ilerlediği sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 5 kişi yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü ise, polis ekiplerince yakalandı. Korktuğu için kaçmak istediğini söyleyen sürücünün yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde motosikletin üzerinde bulunan plakanın başka bir otomobile ait olduğu, plakanın kopyalanarak kullanıldığı da ortaya çıktı. 5 kişinin yaralandığı kazada sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari para cezası uygulanırken, Y.K. gözaltına alındı.

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        Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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