Tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
BursaBandırma karayolu Dağkadı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
BursaBandırma karayolu Dağkadı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Şükrü M. (68) yönetimindeki K 2469 BB plakalı otomobil, Dağkadı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu.
Kazada sürücü Şükrü M. (68) ile araçta yolcu olarak bulunan Zeyneb İ. (67) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşmasıyla birlikte KaracabeyBandırma karayolunda trafik kazalarında artış yaşanmaya başladı.
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