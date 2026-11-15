Tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kazada sürücü Şükrü M. (68) ile araçta yolcu olarak bulunan Zeyneb İ. (67) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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