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        Yıldırım'da Sezai Karakoç'a vefa

        Yıldırım Belediyesi, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında anlamlı bir programla andı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Yıldırım'da Sezai Karakoç'a vefa

        Yıldırım Belediyesi, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Sezai Karakoç’u vefatının 5. yılında anlamlı bir programla andı.

        Yıldırım Belediyesi, "Hoşça Bak Zâtına" temasıyla gerçekleştirdiği kültür sanat sezonunda birbirinden özel programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda son olarak "Diriliş Neslinin Mimarı: Sezai Karakoç" söyleşisi düzenlendi. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Dr. Mustafa Bâki Efe’nin yönettiği söyleşiye; Prof. Dr. Bedri Mermutlu ve Metin Önal Mengüşoğlu konuşmacı olarak katıldı. Söz konusu programda; Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Sezai Karakoç’un hayatı, fikir dünyası ile şiirleri geniş bir yelpazede ele alındı. Vefatının 5. yılında anılan usta şairin; edebiyat ve düşünce dünyası üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Programda ayrıca Sezai Karakoç’un düşünce dünyasının günümüz açısından taşıdığı anlam ve gelecek kuşaklara bıraktığı fikri mirasın önemi vurgulandı.

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        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sezai Karakoç’un eserleri, fikir dünyası ve şahsiyetiyle Türk kültür hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Üstat Sezai Karakoç; eserleri ve ortaya koyduğu diriliş düşüncesiyle nesillere yol gösteren büyük bir isimdir. Onun fikir dünyasını anlamak, eserlerini okumak ve düşüncelerini gelecek kuşaklarla buluşturmak hepimizin sorumluluğudur. Yıldırım Belediyesi olarak genç nesillerin Sezai Karakoç gibi değerlerle yetişmesi ve daha iyi tanıması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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