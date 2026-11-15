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        14 yıllık çifte kayıp soruşturmasında, dişe yapılan işlem dosyanın seyrini değiştirdi

        BURSA'da 2012'de 2 çocuk annesi Saime Sivri ile bir süre evli kaldığı Mehmet Şahinoğlu'nun kaybolmalarına ilişkin 14 yıllık soruşturmada, yıllar sonra ortaya çıkan adli bulgu dosyanın seyrini değiştirdi. Şahinoğlu'nun üst çene kemiğinde bulunan ve 2011 yılında dişine yapılan işlemle eşleşen parça, cinayetin aydınlatılmasında önemli delil oldu. Aynı bölgede yapılan çalışmada Sivri'ye ait olduğu değerlendirilen ve gömülmüş insan kemikleri bulundu. Kemikler, DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:42 Güncelleme:
        14 yıllık çifte kayıp soruşturmasında, dişe yapılan işlem dosyanın seyrini değiştirdi

        BURSA'da 2012'de 2 çocuk annesi Saime Sivri ile bir süre evli kaldığı Mehmet Şahinoğlu'nun kaybolmalarına ilişkin 14 yıllık soruşturmada, yıllar sonra ortaya çıkan adli bulgu dosyanın seyrini değiştirdi. Şahinoğlu'nun üst çene kemiğinde bulunan ve 2011 yılında dişine yapılan işlemle eşleşen parça, cinayetin aydınlatılmasında önemli delil oldu. Aynı bölgede yapılan çalışmada Sivri'ye ait olduğu değerlendirilen ve gömülmüş insan kemikleri bulundu. Kemikler, DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Bursa'da Mehmet Salih A. (70) ile dini nikahla birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Saime Sivri (45), 2012 yılında evden kaçarak Osmaniye'de yaşayan ve önceden tanıştığı Mehmet Şahinoğlu'nun (49) yanına gidip, burada resmi nikahla evlendi. Sivri'nin izini süren Mehmet Salih A., çiftin Osmaniye’deki adresini öğrendi. Şubat 2012’de adrese giderek ikilinin boşanmasını sağlayan Mehmet Salih A., Saime Sivri’yi de alarak Bursa'ya döndü. 26 Şubat 2012'den sonra Saime Sivri'den bir daha haber alınamadı. Boşanmalarının ardından Mehmet Şahinoğlu ise evlilik vaadi ile S.D. isimli bir kadınla tanışmak için İstanbul'a gitti. İstanbul'a gelen Şahinoğlu, burada Mehmet Salih A. ile beraberindeki 3 kişiyi daha karşısında buldu. Bursa’nın Gemlik ilçesinde getirilen Şahinoğlu'dan da 10 Ekim 2012'den itibaren bir daha haber alınamadı.

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        KAYIP İHBARINDAN BİR AY SONRA ŞÜPHELİNİN OĞLU İNTİHAR ETTİ

        Saime Sivri'nin kızı ile Mehmet Şahinoğlu'nun kardeşi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. Şahinoğlu'nun Gemlik'e getirildiği bilgisi üzerine, Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'nde Mehmet Salih A.'ya ait olduğu bilinen bir villada arama yapıldı, herhangi bir ize rastlanılmadı. Mehmet Salih A.'nın oğlu Fırat A. ise Mart 2012'de tabancayla canına kıymış olarak bulundu. Olayın nedenine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kayıp ihbarlarının ardından aralarında Mehmet Salih A.'nın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Mehmet Salih A. dahil 4 kişi tutuklandı ancak şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

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        ÜST ÇENE KEMİĞİNDEKİ PARÇA EN ÖNEMLİ BULGU OLDU

        Zaman içinde Şahinoğlu ile Sivri’den bir haber alınmazken, Eylül 2015'te Bursa’nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkisindeki ormanda bir yangın ihbarında bulunuldu. Bölgeye gelen ekipler, yanmış kemiklerle karşılaştı. Kemikler yandığı için DNA çalışması yapılamadı. 2022 yılına gelindiğinde, tanık ifadelerine göre soruşturmayı derinleştiren ekipler, yangının çıktığı ve kemiklerin bulunduğu bölgede tekrar çalışma yaptı. Çalışma sırasında bir insana ait olduğu değerlendirilen üst çene kemiğine (maksilla) uygulanan bir işlemin parçası bulundu. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen parçanın Mehmet Şahinoğlu'na ait olduğu ve 2011’de Şahinoğlu'nun dişine yaptırdığı işlemle örtüştüğü öğrenildi. Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dosyadaki adli bulgu, sürecin en önemli delilerinden biri haline geldi.

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        GEMLİK'TE ÖLDÜRÜLÜP, KESTEL'DE YAKILDIĞI BELİRLENDİ

        Kestel ilçesi Ümitalan mevkisindeki bulgunun ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, HTS kayıtlarını yeniden inceleyerek 10 Kasım sabahı konuyla ilişkisi olduğu değerlendirilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğulları Faruk ile Fatih A. ve bir akrabalarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise firari olduğu anlaşıldı. Ekipler ayrıca Şahinoğlu'nun Gemlik ilçesinde bulunan şüphelilere ait villaya getirilip öldürüldüğü, Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde yakılarak yok edilmeye çalışıldığını tespit etti. Şüphelilerin gözaltındaki işlemleri sürdüğü sırada ise bir kişinin tanıklık yaparak, Saime Sivri’ye ait olduğunu iddia ettiği bir cesedin, Kestel’in Ümitalan mevkisindeki yangının çıktığı bölge yakınlarında gömülü olduğunu söyledi. Tanık ifadesiyle harekete geçen ekipler, bahsedilen bölgede yaptığı çalışmada insan kemiklerine ulaştı. Kemikler, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kemiklerin kime ait olduğunun henüz belirlenmediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğulları Faruk ile Fatih A. ve akrabaları S.G. olmak üzere 5'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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