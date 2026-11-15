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        Bursa'da kamp sandalyesi izdihamı: Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

        Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerine yönelik düzenlenen indirim kampanyası, yoğunluğa ve arbedeye neden oldu. Kamp sandalyelerinden satın almak isteyen vatandaşlar arasında yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Bursa'da kamp sandalyesi izdihamı: Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

        Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerine yönelik düzenlenen indirim kampanyası, yoğunluğa ve arbedeye neden oldu. Kamp sandalyelerinden satın almak isteyen vatandaşlar arasında yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyeleri kampanya kapsamında 100 liraya düştü, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşanırken, zaman zaman arbede çıktı. Alışveriş merkezinde yaşanan hareketli anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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