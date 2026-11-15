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        Bursa'da organ bağışı için pedal çevirdiler

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen farkındalık etkinliğinde bisiklet ve motosiklet korteji gerçekleştirilirken, Mütareke Meydanı'nda uzman hekimler vatandaşlara organ bağışı ve organ naklinin hayati önemini anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Bursa'da organ bağışı için pedal çevirdiler

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen farkındalık etkinliğinde bisiklet ve motosiklet korteji gerçekleştirilirken, Mütareke Meydanı'nda uzman hekimler vatandaşlara organ bağışı ve organ naklinin hayati önemini anlattı.

        Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çeşitli kulüpler, Spontan Bisikletliler Spor Kulübü ile Bursa Motosiklet Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere ve duygu dolu anlara sahne oldu.

        Bisiklet ve motosiklet gruplarının katılımıyla gerçekleştirilen kortejin ardından Mütareke Meydanı'nda bilgilendirme programı düzenlendi. Etkinlik alanında kurulan stantlarda vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgi verilirken, bağış yapmak isteyenlerin kayıt işlemleri de gerçekleştirildi.

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        Bir kişiyi bile ikna edebilmek başarı

        Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Dr. Şenol Coşkun ise geçen yılki etkinliğe katılan bir ailenin, kısa süre sonra kızlarını beyin kanaması nedeniyle kaybettiğini ve ailenin organ bağışı kararı aldığını anlattı. Genç kızın bağışlanan organlarının başka insanlara yaşam ve umut olduğunu belirten Coşkun, organ bağışı konusunda bir kişide dahi farkındalık oluşturmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Organ bağışı çocuklarımıza bırakacağımız bir kültür

        Bursa Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten de organ bağışının toplumsal bir kültür haline gelmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de organ nakli ameliyatlarının kamu tarafından karşılandığını ve hastaların bu hizmetten ücretsiz yararlandığını ifade eden Gülten, nakil konusunda en büyük ihtiyacın bağışlanacak organ olduğunu söyledi.

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        Organ bağışının eDevlet ve eNabız üzerinden kolaylıkla yapılabildiğini hatırlatan Gülten, "İnsanoğlunun en büyük dayanışması aslında organ bağışıdır" dedi.

        Canlı verici yerine kadavradan bağışın önemine dikkat çekti

        Doç. Dr. İmam Bakır Batı ise karaciğer naklinin canlı vericiden veya vefat etmiş bağışçılardan alınan organlarla gerçekleştirilebildiğini anlattı.

        Türkiye'de karaciğer nakillerinin büyük bölümünün canlı vericilerden yapıldığını belirten Batı, vefat sonrası organ bağışının artırılmasının hem organ bekleyen hastalar hem de sağlıklı yakınlarının ameliyat olmak zorunda kalmaması açısından önemli olduğunu söyledi.

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        Bursa'da 2012 yılından bu yana yaklaşık 400 karaciğer nakli gerçekleştirildiğini kaydeden Batı, bunların yaklaşık 300'ünün vefat etmiş bağışçılardan alınan organlarla yapıldığını ifade etti.

        Beyin ölümünün beynin tüm işlevlerinin geri dönüşümsüz şekilde kaybedilmesi anlamına geldiğini belirten Batı, organ bağışı konusunda doğru bilginin sağlık profesyonellerinden alınması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara organ bağışı kararlarını aileleri ve yakınlarıyla paylaşmaları çağrısında bulunan Batı, "Biz hekimler hastalarımız için hazırlık yapabiliriz, ameliyatları gerçekleştirebiliriz. Ancak nakledecek organı biz sağlayamayız" diye konuştu.

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        Etkinlik, vatandaşların uzman hekimlere yönelttiği soruların yanıtlanması ve organ bağışı kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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