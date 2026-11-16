Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Camın ateşle dansının ortaya çıkardığı sanatı geleceğe taşımak için çalışıyor

        Camın ateşle dansının ortaya çıkardığı sanatı geleceğe taşımak için çalışıyor

        MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da çocuklarının doğumunun ardından öğrendiği cam sanatında 18 yıldır eserler üreten 48 yaşındaki Fatma Turan, bir yandan da yeni sanatçılar yetiştirmek için eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Camın ateşle dansının ortaya çıkardığı sanatı geleceğe taşımak için çalışıyor

        MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da çocuklarının doğumunun ardından öğrendiği cam sanatında 18 yıldır eserler üreten 48 yaşındaki Fatma Turan, bir yandan da yeni sanatçılar yetiştirmek için eğitim veriyor.

        İşletmecilik ve muhasebe alanında çalışan Turan, iki kızının dünyaya gelmesinin ardından günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve farklı bir uğraş edinmek amacıyla cam sanatına yöneldi.

        Yurt dışındaki cam üfleme sanatçılarının çalışmalarıyla ilgili videolar izleyen Turan, İstanbul Beykoz'da çeşitli merkezlerde düzenlenen atölyelerde eğitim aldı.

        Daha sonra Bursa'da eğitimini sürdüren Turan, 2 yıl içinde ustalık ve usta öğreticilik belgelerini edindi.

        REKLAM

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "cam üfleme sanatçısı" kartı verilen Turan, Bursa'nın tarihi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki atölyesinde 18 yıldır camı sanat eserine dönüştürüyor.

        Son 10 yıldır halk eğitimi merkezlerinde ve çeşitli organizasyonlarda da eğitmenlik yapan Turan, ürettiği eserleri yurt içine ve yurt dışına gönderiyor.

        - "Beni bu sanata çeken ateş oldu"

        Fatma Turan, AA muhabirine ilk olarak cam üfleme tekniğiyle çalışmaya başladığını, daha sonra dolu cam işlemeciliğine yöneldiğini söyledi.

        Camı ateşle şekillendirmenin kendisini etkilediğini belirten Turan, "İlk başta hobi olarak başladım. Camı eriterek hayalinizdeki şekli verebilmek gerçekten büyük bir tutku. Beni bu sanata çeken ateş oldu. Zamanla bunun benim mesleğim olması gerektiğine karar verdim." dedi.

        REKLAM

        Turan, üfleme tekniğiyle kuş, kuğu ve semazen gibi figürler hazırladığını, dolu cam tekniğiyle ise penguen, ördek, takı ve çeşitli dekoratif objeler ürettiğini kaydetti.

        Her esere kendi yorumunu kattığını vurgulayan Turan, "Hayalini kurduğum şeyi yapmayı çok seviyorum. Benim objelerim biraz daha farklıdır. 'Murrini' dediğim küçük camları ve cam tozlarını karıştırmayı seviyorum. Ebru tekniklerini, gümüşleri ve gümüş telleri camla birleştirmeyi de seviyorum. Bu yüzden farklı bir iş yaptığıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Turan, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallere, sergilere ve kültürel etkinliklere katıldığını, camdan hazırladığı eserlerin birçok ülkeye gönderildiğini söyledi.

        REKLAM

        Tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde kurduğu atölyesinde cam sanatını tanıtmayı ve ziyaretçilere uygulamalı olarak deneyimletmeyi amaçladığını dile getiren Turan, isteyenlere birebir eğitim ve atölye çalışmaları düzenlediğini kaydetti.

        Turan, cam sanatının geleneksel sanatlar arasında yer aldığını vurgulayarak, "Osmanlı'dan kalan çok değerli bir kültürümüz var. Eskiden göz damlaları ve çeşmibülbül gibi eserler üretilirdi. Bunların yeniden hatırlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için uğraşıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Osmangazi'de Veteran Raketler şampiyonluk için yarıştı Veteran Raketlerin m...
        Osmangazi'de Veteran Raketler şampiyonluk için yarıştı Veteran Raketlerin m...
        Osmangazi'de çocuklara çevre bilinci aşılanıyor Geleceğin çevre dostu nesil...
        Osmangazi'de çocuklara çevre bilinci aşılanıyor Geleceğin çevre dostu nesil...
        İznik'in geleneksel el sanatları Beylun markasıyla dünyaya açılıyor
        İznik'in geleneksel el sanatları Beylun markasıyla dünyaya açılıyor
        Üniversite öğrencileri, ürettikleri yarış aracıyla uluslararası yarışlara k...
        Üniversite öğrencileri, ürettikleri yarış aracıyla uluslararası yarışlara k...
        Gemlik Körfezi'nde müsilaj tekrar görülmeye başladı Balıkçılar müsilajın ağ...
        Gemlik Körfezi'nde müsilaj tekrar görülmeye başladı Balıkçılar müsilajın ağ...
        Zeytin yenilebilir altınla kaplanıp ihraç ediliyor Altın kaplamalı zeytinin...
        Zeytin yenilebilir altınla kaplanıp ihraç ediliyor Altın kaplamalı zeytinin...