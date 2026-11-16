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        Üniversite öğrencileri, ürettikleri yarış aracıyla uluslararası yarışlara katılmayı hedefliyor

        BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otomotiv Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Racing takımı, tamamen kendi imkanlarıyla ürettiği, 0'dan 100 kilometre hıza 4,5 saniyede ulaşabilen 'UR-07E' isimli elektrikli araçla 2026-2027 sezonunda İspanya, Polonya ve İtalya pistlerinde Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Üniversite öğrencileri, ürettikleri yarış aracıyla uluslararası yarışlara katılmayı hedefliyor

        BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otomotiv Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Racing takımı, tamamen kendi imkanlarıyla ürettiği, 0'dan 100 kilometre hıza 4,5 saniyede ulaşabilen 'UR-07E' isimli elektrikli araçla 2026-2027 sezonunda İspanya, Polonya ve İtalya pistlerinde Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği öğrencilerinin 2010 yılında kurduğu Uludağ Racing takımı, bugüne kadar 5'i içten yanmalı, 2'si elektrikli olmak üzere toplam 7 yarış aracı üretti. Pandemi dönemindeki aranın ardından 2023 yılında yeniden yapılanan 100 kişilik öğrenci ekibi, şasisinden bataryasına, aerodinamik kabuklarından analiz yazılımlarına kadar tamamen yerli imkanlarla geliştirdikleri 7’nci araç olan 'UR-07E' adlı elektrikli Formula Student aracıyla dikkat çekiyor.

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        ‘ALMANYA YARIŞINA 9 YIL SONRA KATILAN İLK TÜRK TAKIMIYIZ’

        UR-07E ile yarışlara katılarak dereceler elde eden ve üniversitenin tanıtım yüzü olan ekibin hedefi, yurt dışında kürsüye çıkmak. Derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökerek iş hayatına atılmadan önce gerçek mühendislik tecrübesi kazandıklarını belirten Uludağ Racing 2026-2027 Sezonu Genel Kaptanı ve Otomotiv Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Eren Yiğit Demir (21), takımın son dönemdeki başarılarına ve yeni sezon hedeflerine değinerek, “Takımımız 2010 yılında kuruldu ve Türkiye'nin ikinci Formula Student takımıyız. Şu an gördüğümüz 'UR-07E adlı elektrikli aracımızın şasisinden aero paketine ve bataryasına kadar tüm üretimi tamamen bize ait. Motorumuz anlık 40 kW, sürekli 20 kW güç üretiyor ve aracımız teorik verilere göre 0'dan 100 kilometre hıza yaklaşık 4,5 saniyede ulaşıyor. Geçtiğimiz sezon bu aracımızla Almanya ve Türkiye yarışlarına katıldık. Almanya yarışına 9 yıl sonra katılan ilk Türk takımı olduk. Türkiye yarışında ise genel klasmanda dördüncülük, belirli etaplarda da üçüncülük elde ettik. 2026-2027 sezonunda Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya ve İtalya'daki yarışlara katılmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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        ‘KENDİ ANALİZ PROGRAMLARIMIZI YAZMAYA BAŞLADIK’

        Takımın 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Aerodinamik Departman Kaptanlığını yürüten Eren Yumrukaya (22) ise Formula 1 teknolojilerinden ilham alarak geliştirdikleri tasarımlarla Türkiye'deki en iyi ekipler arasında yer aldıklarını vurguladı. Aracın yere basma kuvvetini artırmak için karbon fiber ve cam elyaf gibi kompozit malzemeler kullandıklarını aktaran Yumrukaya, "Aerodinamikte arabaya minimum ağırlık ekleyerek maksimum yere basma kuvveti elde etmeyi amaçlıyoruz. Ön ve arka kanatlarımız ile taban geometrimiz sayesinde aracımız yüksek hızlarda çok ciddi bir yol tutuşu sağlıyor. Tasarımlarımızı önce teorik olarak kurguluyor, ardından bilgisayar ortamında akışkanlar dinamiği (CFD) analizleriyle test edip üretime geçiyoruz. Son dönemde kendi analiz programlarımızı da yazmaya başladık. Hem taşıt dinamiği hem de aerodinamik alandaki analizlerimizi ve telemetri verilerimizi kendi yazdığımız programa entegre ederek dışa bağımlılığı ve yazılım maliyetlerini azaltıyoruz” diye konuştu.

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        ‘YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZ YAZILIMI GELİŞTİRDİK’

        Aracın batarya üretiminden motor programlamasına ve elektriksel güvenliğine kadar tüm süreçlerin ekip üyeleri tarafından yürütüldüğünü dile getiren Uludağ Racing Elektrik Departman Kaptanı Göktuğ Batın Ersever (20), elektrikli araçlara geçişle birlikte departmandaki iş yükünün arttığını ve haftada 30-40 saate varan çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ersever, “Aracımızın üzerinde yaklaşık 126 voltluk bir batarya paketimiz var ve motorumuzu bununla besliyoruz. Aracımız saatte 120-125 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Olası bir arıza durumunda tüm sistemi kapatan güvenlik devrelerimizle sürücü ve araç güvenliğini en üst düzeyde tutuyoruz. Ayrıca bu yıl sadece araç üretmenin dışına çıkarak, üniversitedeki hocalarımızın da desteğiyle tüm departmanların analiz yükünü tek çatı altında toplayan yapay zeka destekli bir analiz programı geliştirdik. Araç üzerindeki sensörlerden gelen verileri yapay zeka ile işleyerek bir sonraki sezon için daha güçlü ve performanslı araçlar üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

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