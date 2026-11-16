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        Alkollü sürücü 6 araca çarparak sokağı savaş alanına çevirdi

        Bursa'da alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki 6 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Alkollü sürücü 6 araca çarparak sokağı savaş alanına çevirdi

        Bursa'da alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki 6 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Değirmen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 LB plakalı otomobil sürücüsü Murat B., alkollü şekilde direksiyonda seyrederken 6 araca çarptı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayakta durmakta zorlanan sürücü çevreye küfürler savurdu. Alkolmetreyi üfleyen Murat B., 1.54 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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        Yaşanan olayda 6 otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücünün ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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