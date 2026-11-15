Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri İnegöl'de evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı: 10 kişi dumandan etkilendi (2)

        İnegöl'de evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı: 10 kişi dumandan etkilendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 23:34 Güncelleme:
        İnegöl'de evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı: 10 kişi dumandan etkilendi (2)

        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırsal Turgutalp Köy Mahallesi’nde bir evde çıkan ve kısa sürede büyüyerek 4 eve yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir evin yıkıldığı anlar amatör kameraya yansıdı. Olayda yaralanan olmadı. İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekiplerinin katıldığı çalışmalarda 10 araç görev aldı. İnegöl Belediyesi de 3 su tankeri ve 1 iş makinesiyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

        ‘TÜM EKİPLERİMİZ YOĞUN BİR GAYRET GÖSTERDİ’

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin yoğun mücadele içerisinde olduğunu belirterek, “Akşam saatlerinde meydana gelen yangında İnegöl Belediyemiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz, Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğümüz, BUSKİ İznik, Kestel, Merkez ve Yenişehir ekiplerimizle birlikte yangına müdahale çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekiplerimiz bölgede yoğun bir gayret gösteriyor. Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için kurumlarımız arasında koordineli bir çalışma yürütülüyor. İhtiyaç duyulan tüm araç, ekipman ve personel desteği sağlanıyor. Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale etmek için fedakârca görev yapan itfaiye personelimize, belediye ekiplerimize, BUSKİ ve Orman Müdürlüğü ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangında zarar gören 4 ev yıkı...
        GÜNCELLEME - Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangında zarar gören 4 ev yıkı...
        Bursa'da düğün salonunda kavga: 2 yaralı
        Bursa'da düğün salonunda kavga: 2 yaralı
        Bursa'daki yangında itfaiyeciler ölümden böyle döndü
        Bursa'daki yangında itfaiyeciler ölümden böyle döndü
        Bursa'da 5 ev alevlere teslim oldu: 10 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da 5 ev alevlere teslim oldu: 10 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangına müdahale ediliyor
        Alkollü ve ehliyetsiz sürücü sahte plakalı motosikletle yaya geçidinde 5 ki...
        Alkollü ve ehliyetsiz sürücü sahte plakalı motosikletle yaya geçidinde 5 ki...