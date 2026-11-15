İnegöl'de evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı: 10 kişi dumandan etkilendi (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırsal Turgutalp Köy Mahallesi’nde bir evde çıkan ve kısa sürede büyüyerek 4 eve yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir evin yıkıldığı anlar amatör kameraya yansıdı. Olayda yaralanan olmadı. İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekiplerinin katıldığı çalışmalarda 10 araç görev aldı. İnegöl Belediyesi de 3 su tankeri ve 1 iş makinesiyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

‘TÜM EKİPLERİMİZ YOĞUN BİR GAYRET GÖSTERDİ’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin yoğun mücadele içerisinde olduğunu belirterek, “Akşam saatlerinde meydana gelen yangında İnegöl Belediyemiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz, Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğümüz, BUSKİ İznik, Kestel, Merkez ve Yenişehir ekiplerimizle birlikte yangına müdahale çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekiplerimiz bölgede yoğun bir gayret gösteriyor. Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için kurumlarımız arasında koordineli bir çalışma yürütülüyor. İhtiyaç duyulan tüm araç, ekipman ve personel desteği sağlanıyor. Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale etmek için fedakârca görev yapan itfaiye personelimize, belediye ekiplerimize, BUSKİ ve Orman Müdürlüğü ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),