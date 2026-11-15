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        Bursa'daki yangında itfaiyeciler ölümden böyle döndü

        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Köy Mahallesi'nde 5 evi etkileyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangını söndürmek için büyük çaba sarf eden itfaiye erleri, çöken evden düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Bursa'daki yangında itfaiyeciler ölümden böyle döndü

        Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Köy Mahallesi’nde 5 evi etkileyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangını söndürmek için büyük çaba sarf eden itfaiye erleri, çöken evden düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        İnegöl’ün kırsal Turgutalp Köy Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri, 5 evi etkileyen yangının söndürülmesi için seferber oldu. İnegöl Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, farklı kurum ve birimlerden araç ve ekipmanlar bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadele sırasında BUSKİ ekiplerine ait tanker ve iş makinelerinin yanı sıra jetting araçları da görev yaptı. İnegöl Belediyesi ise 3 su tankeri ve 1 JCB iş makinesiyle çalışmalara destek verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 10 ve 20 tonluk su tankerleri de yangın bölgesinde görev aldı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında çöken evden üzerlerine parçalar düşen itfaiye erleri ise ölümden döndü. İtfaiye erlerinin son anda kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

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        Başkan Taban’dan açıklama

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, kurumlar arasında koordineli şekilde müdahale çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Taban, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Başkan Taban, yangına müdahale eden itfaiye personeline, belediye ekiplerine, BUSKİ ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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