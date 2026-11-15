Bursa'da 5 ev alevlere teslim oldu: 10 kişi dumandan etkilendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan ve 4 eve daha sıçrayan yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan 4 eve daha sıçrarken, dumandan 10 kişi etkilendi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İnegöl başta olmak üzere Bursa’nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve diğer evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.