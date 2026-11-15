Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallede çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 15.11.2026 - 20:56 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallede çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki evlere de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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