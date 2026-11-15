Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'nın çarşı tecrübesi Üsküp'ün geleceğini şekillendirecek Bursa'nın tarihi çarşıları Balkanlar'a model oluyor

        Bursa'nın çarşı tecrübesi Üsküp'ün geleceğini şekillendirecek Bursa'nın tarihi çarşıları Balkanlar'a model oluyor

        Bursa'nın tarihi çarşı tecrübesi Balkanlar'a taşınıyor. Üsküp'ün yaklaşık bin dükkânlı Osmanlı çarşısının yeniden canlandırılması için Kuzey Makedonya'dan gelen üst düzey heyet, Ankara'nın ardından Bursa'da temaslarda bulundu. Bursa Hanlar Bölgesi ve Tarihi Kapalı Çarşı'yı inceleyen heyet, Bursa'nın ticari ve kültürel miras modelini Üsküp'e taşımak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Bursa'nın çarşı tecrübesi Üsküp'ün geleceğini şekillendirecek Bursa'nın tarihi çarşıları Balkanlar'a model oluyor

        Bursa’nın tarihi çarşı tecrübesi Balkanlar’a taşınıyor. Üsküp’ün yaklaşık bin dükkânlı Osmanlı çarşısının yeniden canlandırılması için Kuzey Makedonya’dan gelen üst düzey heyet, Ankara’nın ardından Bursa’da temaslarda bulundu. Bursa Hanlar Bölgesi ve Tarihi Kapalı Çarşı’yı inceleyen heyet, Bursa’nın ticari ve kültürel miras modelini Üsküp’e taşımak için çalışma başlattı.

        Bursa’nın asırlardır ticaret ve kültür hayatına ev sahipliği yapan tarihi çarşıları, Balkanlar’daki Osmanlı mirasının yeniden ayağa kaldırılması için örnek oluyor. Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan ve yaklaşık bin dükkânı bünyesinde barındıran Tarihi Osmanlı Türk Çarşısı’nın korunması, yenilenmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Kuzey Makedonya’dan üst düzey bir heyet Türkiye’ye geldi. Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Bursa’ya geçen heyet, Hanlar Bölgesi ve Tarihi Kapalı Çarşı’da incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi.

        REKLAM

        Kuzey Makedonya Cumhuriyeti önceki dönem Başbakan Yardımcısı, iktidar partisinin Genel Başkanı ve Üsküp’ün Çayır Belediye Başkanı İzzet Meciti, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Strez Süleyman ve önceki dönem Sayıştay Başkanı Naser Ademi’nin yer aldığı heyetin ziyaretinde, Üsküp Tarihi Çarşısı’nın geleceği masaya yatırıldı. Çalışmaların temelinde, tarihi çarşıların yalnızca mimari yapılarının korunması değil, aynı zamanda ticari hayatın, esnaf kültürünün ve sosyal dokunun da yaşatılması hedefi yer aldı.

        Bu kapsamda geliştirilen modelin devlet kurumları, yerel yönetimler, sanayi ve ticaret odaları ile esnaf temsilcilerinin ortak hareket etmesine dayandığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumların yanı sıra Bursa ve Üsküp yerel yönetimleri, ticaret kuruluşları ve esnaf birliklerinin de projede yer alması planlanıyor.

        REKLAM

        "Bursa esnafının tecrübesini Üsküp'e taşımak istiyoruz"

        Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Strez Süleyman, Bursa ziyaretinde yaptığı açıklamada, Üsküp Osmanlı Çarşısı'nın yenilenmesi için Türkiye ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Ankara’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Süleyman, "Üsküp Osmanlı Çarşısı'nın yenilenmesi ve tadilat çalışmalarının başlatılmasına yönelik proje hazırlıklarımızı görüştük. Bugün de Bursa'dayız. Osmanlı Çarşısı'nın esnafıyla bir araya geldik. Allah nasip ederse bu projeyi Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Makedonya Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bayram Vardar'ın yardımlarıyla güzel bir projeye dönüştüreceğiz. Üsküp Çarşısı'nı yenilemek amacıyla ziyaretlere başladık. Ocak ayında Kuzey Makedonya'da yeni bir toplantı gerçekleştirilecek. Buradaki ticari iş birliğini ve kardeş esnaf modelini Üsküp'e taşımak istiyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        "İki şehrin 600 yıllık çarşı kardeşliğini yaşatmak istiyoruz"

        Projenin teknik altyapısı ve şehircilik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şehir Plancısı Bayram Vardar ise Bursa ile Üsküp arasındaki tarihi bağların ticaret ve kültür üzerinden bugün de devam ettiğini söyledi. Bursa’nın 1326 yılında fethedilmesinin ardından 1391'lerde Üsküp’ün de Osmanlı topraklarına katılmasıyla iki şehir arasında güçlü bir kardeşlik ilişkisi oluştuğunu belirten Vardar, "Bu iki şehrin ticari ve kültürel yaşamının nabzının attığı çarşılardaki kardeşliğin sürmesini murat ediyoruz. Üsküp Çarşısı'nın temel mimari altyapısı sağlam olsa da restorasyona ve renovasyona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Özel Çarşı Kanunu çerçevesinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Vardar, altyapıdan ahşap doğramalara, tabelalardan cephe düzenlemelerine kadar birçok başlıkta Bursa modelinin esas alınacağını dile getirdi. Vardar, gerçekleştirilen çalıştayın son derece verimli geçtiğini de sözlerine ekledi.

        "Bursa Hanlar Bölgesi, Üsküp'e örnek olacak"

        UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa Hanlar Bölgesi, yaşayan tarihi çarşı kimliğiyle Üsküp projesinin en önemli örneklerinden biri olarak öne çıktığını belirten Vardar, "Geçmiş yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Çarşısı'nda Bursa çarşısının her noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. Bursa çarşısı, 1326 yılında fethedilen Bursa'yla beraber hemen 65 sene sonra 1391'li yıllarda Üsküp'ün fethiyle beraber Üsküp ve Bursa yoğun bir kardeşlik ilişkisi içerisinde birbirine sırt veren, birbirini destekleyen iki şehir olmuş. Bu iki şehrin ticari yaşamında da tarihi, kültürel merkezlerinden ticaretin, kültürün, sosyal yaşamın nabzının attığı çarşısında da kardeşliğin sürmesini murat ederek Bursa çarşısındaki deneyimleri Üsküp çarşısı Makedonya Üsküp şehrinin merkezinde bulunan Üsküp çarşısında da yaşatalım, uygulayalım istiyoruz. Bu nedenle biz Bursa çarşısının bugüne gelmesinde yaşayan esnaf yaşayan kişiler olarak çarşı esnaf liderleriyle Üsküp çarşısının esnafını buluşturalım istiyoruz. Bunun öncesinde tabii ki Üsküp çarşısının temel mimari altyapısı sağlam olsa da birtakım bakıma ihtiyacı var. Restorasyona ihtiyacı var. Bu bakımın, restorasyonun yöntemi, bunun sosyal etkileri, ekonomik etkileri, mali boyutu gibi birtakım teknik ve hukuki ekonomik boyutlarıyla beraber daha doğru, sağlıklı, ticari anlamda nitelikli bir seviyeye ulaştırmak için buradayız. Heyetimiz çok kalabalık bir heyet" diye konuştu.

        REKLAM

        Hazırlanan master plan kapsamında Üsküp’teki Kurşunlu Han, Sulu Han ve Kapan Han gibi tarihi yapıların kültür, sanat ve kamusal buluşma alanları olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra sokakların tarihi dokusuna uygun hale getirilmesi, tabela, kepenk, çatı ve cephe bütünlüğünün sağlanması, esnaf birlikleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve ustaçırak geleneğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da ATV sürücüsü ters şeritte böyle ilerledi
        Bursa'da ATV sürücüsü ters şeritte böyle ilerledi
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Bursalı profesörün başarısı
        Bursalı profesörün başarısı
        Bursa'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Yargıtay'dan önleme araması kararı Yargıtay'dan arama kararı kriteri
        Yargıtay'dan önleme araması kararı Yargıtay'dan arama kararı kriteri
        UZZK Başkanı Tan: "Zeytinde krizi fırsata çevirebiliriz"
        UZZK Başkanı Tan: "Zeytinde krizi fırsata çevirebiliriz"