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        Bursa Felsefe Buluşmaları'nda 'hakikat ve algı' konuşuldu

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğinde düzenlenen Bursa Felsefe Buluşmaları'nın ikinci oturumunda, sosyal medyanın algı yönetimindeki rolü, dezenformasyon ve yapay zekanın insan davranışlarına etkileri ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Bursa Felsefe Buluşmaları'nda 'hakikat ve algı' konuşuldu

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğinde düzenlenen Bursa Felsefe Buluşmaları'nın ikinci oturumunda, sosyal medyanın algı yönetimindeki rolü, dezenformasyon ve yapay zekanın insan davranışlarına etkileri ele alındı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Bursa Felsefe Buluşmaları'nın ikinci oturumu, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ekim ayında başlayan ve sezon boyunca her ayın ikinci cumartesi günü devam edecek program, alanında uzman akademisyen ve yazarları Bursalılarla buluşturuyor.

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        Moderatörlüğünü Doç. Dr. Tarık Tuna Gözütok'un yaptığı söyleşiye Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo ve Doç. Dr. Elif Madakbaş Gülener de konuşmacı olarak katıldı. 'Hakikat Kayboldu mu? Algoritmik Yönlendirme, Dezenformasyon, Bilgi Krizi' başlığıyla gerçekleştirilen oturumda, dijital çağda gerçeklik algısının nasıl şekillendiği tartışıldı.

        Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiye erişimin kolaylaşmasının yanı sıra yanlış bilgilerin de hızla yayılabildiğine dikkat çekilen söyleşide, toplumun algı ve düşünce dünyasının nasıl yönlendirildiği değerlendirildi. 'Hakikatin yalnızca görünen olgulardan mı yoksa bireyin yaşadığı ve deneyimlediği gerçeklikten mi' oluştuğu sorusu da felsefi açıdan ele alındı.

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        Söyleşide yapay zekânın sunduğu teknolojik imkanlar ve araştırma yöntemlerine katkısının yanı sıra kullanıcılarla kurduğu iletişim biçimleri de değerlendirildi. Yapay zekâ sistemlerinin kullanıcıları sürekli destekleyen ve olumlayan yaklaşımları ile zaman zaman ortaya çıkan agresif tutumları farklı yönleriyle tartışıldı.

        Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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