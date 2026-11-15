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        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; üniversiteli Sude öldü, 3 yaralı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; üniversiteli Sude öldü, 3 yaralı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Karacabey ilçesi İzmir Yolu Kırsal Seyran Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Murathan M.A.'nın (25) kullandığı 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkan Zafer A.'nın kullandığı 45 BAB 682 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Murathan M.A.'nın yanı sıra araçta bulunan Ergün Y. (24), Eylül S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sudenaz Yiğit, burada hayatını kaybetti. Zafer A. gözaltına alınırken, Ankara Altındağlı olan Sudenaz Yiğit'in Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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