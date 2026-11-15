Evlilik desteği başvuruları başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk evliliklerini yapacak vatandaşlara sunulacak ‘Evlilik Desteği’ için başvurular, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan, 20262035 dönemini kapsayan ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ vizyon belgesi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yeni destekler planladı. Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla üniversite öğrencilerine ‘Eğitim Desteği’, vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlere ‘Asker Harçlığı’ ve çiçeği burnunda çiftlere yönelik ‘Evlilik Desteği’ uygulamalarını hayata geçirdi.

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Bu kapsamda ilk evliliklerini yapacak vatandaşlara, yetim ve öksüz kızlara yönelik bir defaya mahsus verilecek ‘Evlilik Desteği’ başvuruları, 16 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Vatandaşlar başvurularını online olarak https://www.bursa.bel.tr/yardim_basvuru adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Evlilik desteği için başvuru sahibi ve eşinin Bursa il sınırları içinde ikamet etmesi, çiftin 30 yaşını doldurmamış olması, ilk evliliklerini gerçekleştiriyor olmaları ve ayrıca başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Başvurular, resmi nikah gerçekleştirdikten sonra ‘Evlilik Cüzdanı’ gösterilerek yapılabilecek. Başvuruların, resmi nikahın ardından 6 ay içerisinde yapılması gerekiyor. 01 Kasım 2026 tarihinden sonra evlenmiş olanlar da bu destekten yararlanabilecek.

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Ön başvuru aşaması tamamlanan başvuruların inceleme sonuçları SMS yoluyla iletilecek. Başvurusu onaylanan çiftlerin, Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına katılması gerekmekte olup davete rağmen üç kez katılmaması durumunda destekten yararlanamayacak.