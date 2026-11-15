Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Evlilik desteği başvuruları başlıyor

        Evlilik desteği başvuruları başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk evliliklerini yapacak vatandaşlara sunulacak 'Evlilik Desteği' için başvurular, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Evlilik desteği başvuruları başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk evliliklerini yapacak vatandaşlara sunulacak ‘Evlilik Desteği’ için başvurular, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlıyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan, 20262035 dönemini kapsayan ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ vizyon belgesi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yeni destekler planladı. Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla üniversite öğrencilerine ‘Eğitim Desteği’, vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlere ‘Asker Harçlığı’ ve çiçeği burnunda çiftlere yönelik ‘Evlilik Desteği’ uygulamalarını hayata geçirdi.

        REKLAM

        Bu kapsamda ilk evliliklerini yapacak vatandaşlara, yetim ve öksüz kızlara yönelik bir defaya mahsus verilecek ‘Evlilik Desteği’ başvuruları, 16 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Vatandaşlar başvurularını online olarak https://www.bursa.bel.tr/yardim_basvuru adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

        Evlilik desteği için başvuru sahibi ve eşinin Bursa il sınırları içinde ikamet etmesi, çiftin 30 yaşını doldurmamış olması, ilk evliliklerini gerçekleştiriyor olmaları ve ayrıca başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

        Başvurular, resmi nikah gerçekleştirdikten sonra ‘Evlilik Cüzdanı’ gösterilerek yapılabilecek. Başvuruların, resmi nikahın ardından 6 ay içerisinde yapılması gerekiyor. 01 Kasım 2026 tarihinden sonra evlenmiş olanlar da bu destekten yararlanabilecek.

        REKLAM

        Ön başvuru aşaması tamamlanan başvuruların inceleme sonuçları SMS yoluyla iletilecek. Başvurusu onaylanan çiftlerin, Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına katılması gerekmekte olup davete rağmen üç kez katılmaması durumunda destekten yararlanamayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        14 yıllık kayıp dosyasında, üst çene kemiği her şeyi ortaya çıkardı Yakalan...
        14 yıllık kayıp dosyasında, üst çene kemiği her şeyi ortaya çıkardı Yakalan...
        Bursa'da kamp sandalyesi izdihamı: Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
        Bursa'da kamp sandalyesi izdihamı: Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
        Yaşama 850 gramla başlayan Kerem bebek 1,5 yaşında
        Yaşama 850 gramla başlayan Kerem bebek 1,5 yaşında
        Kazada hava yastığı açılmayan 'akıllı' araç için tazminat davası
        Kazada hava yastığı açılmayan 'akıllı' araç için tazminat davası
        Bursa'da 2012 yılında işlenen cinayet aydınlatıldı
        Bursa'da 2012 yılında işlenen cinayet aydınlatıldı
        Bursa'da organ bağışı için pedal çevirdiler
        Bursa'da organ bağışı için pedal çevirdiler